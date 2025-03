DocMorris 2024 mit erwartet hohem Verlust

© APA/APA/THEMENBILD/HANS PUNZ home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Schweizer Versandapotheke DocMorris hat auch 2024 einen hohen Verlust geschrieben. Steigende Umsätze mit dem elektronischen Arztrezept in Deutschland lassen aber für die Zukunft hoffen. Zudem kündigt das Unternehmen eine Kapitalerhöhung von rund 200 Millionen Franken (208,7 Millionen Euro) an. Die Aktie büßte vorbörslich im Vergleich zum Schlusskurs am Vortag zuletzt mehr als 6 Prozent ein.

von APA