Deutsche Telekom steigt beim Starlink-Rivalen "Iris2" ein

© APA/APA/AFP/ERIC PIERMONT home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Deutsche Telekom beteiligt sich am geplanten Aufbau eines europäischen Netzes von Kommunikationssatelliten. Der Bonner Konzern gab unter anderem die Lieferung von IT- und Rechenzentrumsdiensten für das Projekt "Iris2" (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) bekannt. "Unser Kontinent braucht Konnektivität, die sowohl sicher als auch modern ist", sagte Telekom-Technologiechefin Claudia Nemat.

von APA