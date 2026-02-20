Abo

Deutsche Wirtschaft zieht an

Rückenwind durch staatliche Mehrausgaben avisiert
Die deutsche Wirtschaft nimmt derzeit mehr Fahrt auf als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg im Februar um 1,0 auf 53,1 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Oktober, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Freitag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Damit blieb das an den Finanzmärkten stark beachtete Barometer über der Marke von 50, ab der es Wachstum signalisiert.

Besonders in der Industrie läuft es besser als zuletzt und besser als erwartet. Deren Barometer kletterte dank steigender Aufträge um 1,6 Punkte und liegt mit 50,7 Zählern wieder über der Wachstumsschwelle.

Auch die Dienstleister legten stärker zu als erwartet. Das Barometer im Service-Sektor kletterte um 1,0 auf 53,4 Punkte und signalisiert somit ein robustes Wachstum. Die Firmen seien aber bei der Personalplanung weiter sehr zurückhaltend und hätten die Beschäftigung den zweiten Monat in Folge abgebaut.

Die deutsche Wirtschaft war im Schlussquartal 2025 um 0,3 Prozent gewachsen. Im Laufe von 2026 dürfte die Konjunktur anziehen und Experten zufolge dank Rückenwind durch die staatlichen Mehrausgaben im Gesamtjahr um rund ein Prozent zulegen.

