Deutsche Wirtschaft zieht an

Besonders in der Industrie läuft es besser als zuletzt und besser als erwartet. Deren Barometer kletterte dank steigender Aufträge um 1,6 Punkte und liegt mit 50,7 Zählern wieder über der Wachstumsschwelle.

Auch die Dienstleister legten stärker zu als erwartet. Das Barometer im Service-Sektor kletterte um 1,0 auf 53,4 Punkte und signalisiert somit ein robustes Wachstum. Die Firmen seien aber bei der Personalplanung weiter sehr zurückhaltend und hätten die Beschäftigung den zweiten Monat in Folge abgebaut.

Die deutsche Wirtschaft war im Schlussquartal 2025 um 0,3 Prozent gewachsen. Im Laufe von 2026 dürfte die Konjunktur anziehen und Experten zufolge dank Rückenwind durch die staatlichen Mehrausgaben im Gesamtjahr um rund ein Prozent zulegen.