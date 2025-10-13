Deutsche Großhandelspreise legten im September zu

©APA/APA/AFP/RALF HIRSCHBERGER
Die Preise im deutschen Großhandel haben im September angezogen. Sie legten um 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Im August betrug das Plus nur 0,7, im Juli 0,5 Prozent. Von August auf September stiegen die Großhandelspreise um 0,2 Prozent.
Der Großhandel gilt als Scharnier zwischen Herstellern und Endkunden. Preisveränderungen kommen meist verzögert und zumindest teilweise bei den Verbrauchern an.
