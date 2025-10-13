Trend Logo
Abo

Deutsche Großhandelspreise legten im September zu

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Plus 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat
 © APA/APA/AFP/RALF HIRSCHBERGER
©APA/APA/AFP/RALF HIRSCHBERGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die Preise im deutschen Großhandel haben im September angezogen. Sie legten um 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Im August betrug das Plus nur 0,7, im Juli 0,5 Prozent. Von August auf September stiegen die Großhandelspreise um 0,2 Prozent.

von

Der Großhandel gilt als Scharnier zwischen Herstellern und Endkunden. Preisveränderungen kommen meist verzögert und zumindest teilweise bei den Verbrauchern an.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/AFP/RALF HIRSCHBERGER

Über die Autoren

Logo
trend. Abo jetzt €55 günstiger!
Jetzt abonnieren