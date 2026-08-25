Dermapharm steigert Ergebnis und bestätigt Jahresprognose

Wachstumstreiber sei vor allem das Geschäft mit Markenarzneimitteln gewesen, das auch von den jüngsten Übernahmen der Firmen Mucos und F. Trenka profitiert habe. "Mit Blick auf das zweite Halbjahr sehen wir uns gut positioniert, unsere Wachstumsstrategie konsequent fortzusetzen und bestätigen daher unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026", erklärte Firmenchef Hans-Georg Feldmeier.

Die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nimmt derzeit die Bilanz von Dermapharm genauer unter die Lupe. Die Aufseher hatten im Juli erklärt, es gebe Anhaltspunkte, dass der Arzneimittelhersteller in seinem Jahresabschluss für 2025 gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen haben könnte.