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Dermapharm steigert Ergebnis und bestätigt Jahresprognose

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Operatives Ergebnis legte um rund 10 Prozent zu
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Der ins Visier der Finanzaufseher geratene Arzneimittelhersteller Dermapharm hat im ersten Halbjahr 2026 den operativen Gewinn deutlich gesteigert und seine Jahresziele bestätigt. Der Konzernumsatz wuchs um 2,9 Prozent auf 591 Mio. Euro, wie das Unternehmen aus Grünwald bei München am Dienstag mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) habe überproportional dazu um 10,3 Prozent auf 163,2 Mio. Euro zugelegt.

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Wachstumstreiber sei vor allem das Geschäft mit Markenarzneimitteln gewesen, das auch von den jüngsten Übernahmen der Firmen Mucos und F. Trenka profitiert habe. "Mit Blick auf das zweite Halbjahr sehen wir uns gut positioniert, unsere Wachstumsstrategie konsequent fortzusetzen und bestätigen daher unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026", erklärte Firmenchef Hans-Georg Feldmeier.

Die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nimmt derzeit die Bilanz von Dermapharm genauer unter die Lupe. Die Aufseher hatten im Juli erklärt, es gebe Anhaltspunkte, dass der Arzneimittelhersteller in seinem Jahresabschluss für 2025 gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen haben könnte.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/OCTAPHARMA/MARTIN STEIGER

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