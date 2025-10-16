Continental bei Quartalsumsatz und Marge über Markterwartung

Der Konzernumsatz liege mit 5,0 Milliarden Euro über dem Konsens der Analystenschätzungen von 4,9 Milliarden, die bereinigte EBIT-Marge werde bei rund 11,4 Prozent ebenfalls über der Marktprognose von 9,5 Prozent liegen.

In der Reifensparte liege der Umsatz wie am Markt erwartet bei rund 3,5 Milliarden Euro und die bereinigte EBIT-Marge bei rund 14,3 (Konsens 13,0) Prozent. Im Unternehmensbereich ContiTech habe der Umsatz ebenfalls wie erwartet rund 1,5 Milliarden Euro betragen und die bereinigte EBIT-Marge rund 6,6 (Konsens 4,6) Prozent. Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 bekräftigte das Unternehmen.