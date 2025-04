Continental: Autoproduktion in den USA zu Jahresbeginn gesunken

© APA/APA/dpa/Sina Schuldt home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Fahrzeugproduktion in den USA ist nach Einschätzung des Autozulieferers Continental zu Jahresbeginn gesunken. Das Unternehmen bezifferte den Rückgang am Dienstag auf sieben Prozent. Der Grund sei die "wirtschaftliche Unsicherheit". Auch in Europa sei die Produktion rückläufig, in China steige die Autoproduktion dagegen stärker als zu Jahresbeginn erwartet.

von APA