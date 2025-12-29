Chinesische Leapmotor will 2026 eine Million Autos verkaufen

Die für 2026 angepeilte eine Million Autos solle durch eine globale Expansionsstrategie in Partnerschaft mit dem Autokonzern Stellantis unterstützt werden. Der zehn Jahre alte Autobauer konnte 2025 sowohl die Verkäufe als auch die Profitabilität deutlich steigern. Die Verkäufe in China verdoppelten sich in den ersten elf Monaten des Jahres 2025 fast, nämlich auf 482.447 reine Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge.

Zhu zufolge liegt die Stärke seines Unternehmens in der Entwicklung und Fertigung von Schlüsseltechnologien im eigenen Unternehmen. 65 Prozent der Teile - gemessen am Wert - würden von Leapmotor selbst entwickelt, was dem Unternehmen einen Kostenvorteil von zehn Prozent gegenüber Wettbewerbern verschaffe.