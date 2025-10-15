China: Apple will stärker in der Volksrepublik investieren

Der US-Elektronikanbieter kämpft auf dem wichtigen chinesischen Smartphone-Markt seit Längerem mit wachsender lokaler Konkurrenz. Gleichzeitig verlagert Apple einen Teil seiner iPhone-Produktion in andere Staaten, um die US-Einfuhrzölle auf chinesische Waren zu umgehen. Zudem will das Unternehmen in den kommenden vier Jahren insgesamt 600 Milliarden Dollar (rund 520 Mrd. Euro) in den USA investieren.

Parallel dazu teilte das Research-Haus IDC am Mittwoch mit, dass Apple seinen Smartphone-Absatz in der Volksrepublik dank des neuen iPhone 17 im dritten Quartal um 0,6 Prozent auf 10,8 Millionen Einheiten gesteigert habe. Der chinesische Gesamtmarkt sei im gleichen Zeitraum um 0,6 Prozent geschrumpft.