Finanzinvestor Apollo übernimmt Billigflieger easyJet

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Der US-Finanzinvestor Apollo Global übernimmt die britische Billigfluglinie easyJet. Dabei werde die Fluggesellschaft mit rund 5,7 Milliarden Pfund (6,7 Milliarden Euro) bewertet, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Der konkurrierende Bieter Castlelake hatte seinen Übernahmeversuch aufgegeben. Castlelake hatte fünf Gebote für easyJet vorgelegt, bevor Apollo im Juli in den Bieterstreit einstieg und für sein Angebot die Unterstützung des Vorstands erhielt.

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