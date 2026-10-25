Um 9.30 Uhr geht es mit Kranzniederlegungen am Äußeren Burgtor los. Starten wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen, danach ist die Bundesregierung an der Reihe. Tage der offenen Tür gibt es unter anderem im Parlament, in der Präsidentschaftskanzlei, im Bundeskanzleramt sowie in diversen Ministerien und Höchstgerichten.

Eigene Pläne haben die FPÖ und die Grünen. Erstere begeht den Feiertag wieder mit ihrem "Neutralitätsfest". Grünen-Chefin Leonore Gewessler lädt gegenüber vom Parlament unter dem Titel "Ein Tisch, zwei Sessel und Zeit zum Reden" zum Gespräch. Den Abschluss macht am Abend die traditionelle Fernsehansprache des Bundespräsidenten.