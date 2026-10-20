Wolf und die mittlerweile pensionierte Beamtin wollen sich in vorbereiteten Stellungnahmen zu den wider sie erhobenen Anschuldigungen äußern. Wie ihre Rechtsvertreter ankündigten, wollen sich weder Wolf noch die Beamtin darüber hinaus gehend äußern und werden weder Fragen des Gerichts noch der Anklagevertretung beantworten.

Die Verhandlung wurde von regem, aber nicht überbordendem Medieninteresse begleitet. Die ersten beiden Reihen im Gerichtssaal waren mit Journalistinnen und Journalistinnen besetzt, dahinter lichteten sich die Reihen. Auffallend war, dass Wolfs Sprecher Josef Kalina auf der Verteidigerbank Platz bezog, die an sich den anwaltlichen Vertretern vorbehalten ist bzw. sein sollte.

Wolf soll im Sommer 2018 einer niederösterreichischen Finanzamtsleiterin zugesichert haben, sich im Finanzministerium dafür einzusetzen, dass die Beamtin zur Vorständin des Finanzamts Baden-Mödling (FA 16) bestellt werde. Im Gegenzug verlangte Wolf laut Anklage von der Frau, ihm eine Steuernachsicht im Ausmaß von 687.000 Euro zu genehmigen. Bei der Summe handelte es sich um Nachforderungen der Finanz in Form von Anspruchszinsen für die Jahre 2006 bis 2011.

Wolf hatte laut WKStA seine Einkommen in der Schweiz zwischen 2006 und 2011 in Österreich nicht versteuert. Eine entsprechende Nachforderung in Höhe von sieben Millionen Euro wollte er abwehren, die damit verbundenen Anspruchszinsen der Finanz in Höhe von 687.000 Euro akzeptierte er nicht. "Diesen Betrag wollte Ingenieur Wolf nicht zahlen", sagte Oberstaatsanwalt Purkart. Dabei habe es sich bei den 687.000 Euro um keine Strafe gehandelt: "Das waren schlicht Verzugszinsen." Wolf habe, um die Summe nicht berappen zu müssen, "massive Interventionen hinter den Kulissen" getätigt und sei schließlich an die Finanzbeamtin herangetreten und habe diese für seine Zwecke eingespannt.

Diese Darstellung ließ Wolfs Verteidiger Norbert Wess nicht gelten. Wolf habe seine Einkünfte in der Schweiz stets zu 100 Prozent versteuert, aber auch in Österreich seine steuerliche Lage offen gelegt: "Er hat Steuererklärungen aufgemacht, mit seinem Steuerberater besprochen und eingereicht." Dennoch hätte die heimische Finanz bei einer Prüfung 2011 entschieden, "dass alles seit 2006 in der Schweiz Versteuerte in Österreich noch ein Mal dem Höchststeuersatz unterliegt", so Wess. Das habe seinen Mandanten "berechtigterweise erzürnt."

"Ich verstehe, warum der Herr Wolf in den Saft gegangen ist", hielt sein Anwalt fest. Er habe sich gedacht "Leitl'n, das kann doch nicht sein" und sich steuerlich ungerecht behandelt gefühlt. Deswegen habe er den höchsten Finanzbeamten Thomas Schmid - damals Generalsekretär im Finanzministerium - kontaktiert. Das sei "keine Intervention" gewesen, versicherte Wess. Wolf habe Schmid als "Steuerombudsmann" gesehen und "als Anlaufstelle" betrachtet, wo man "seine Standpunkt deponieren kann." Wolf habe auch bei Schelling nicht interveniert. Er habe nicht "diesen schlechten Gedanken gehabt." Es habe "keine Intervention, maximal eine Interaktion" gegeben.

Weil sie laut Anklage "entgegen den dafür erforderlichen Voraussetzungen und ohne Einbindung der zuständigen Fachabteilung des Bundesministeriums für Finanzen" einen entsprechenden steuerschonenden Bescheid erließ, muss sich die mittlerweile pensionierte Finanzbeamtin von der WKStA wegen Amtsmissbrauchs und Bestechlichkeit vor Gericht verantworten. Wolf bekam von ihr knapp 630.000 Euro erlassen. Die Beamtin wurde laut Anklage auf Betreiben Wolfs zur Leiterin des FA 16 bestellt.

Wolf wird in diesem Zusammenhang Bestechung und Bestimmung zum Amtsmissbrauch angekreidet. "Der Ingenieur Wolf hat gewusst, dass sie diesen Posten anstrebt", legte WKStA-Ankläger Purchart dar. Er habe die Beamtin an einem Samstagvormittag an die Autobahnraststätte Guntramsdorf bestellt - Purkart sprach von einem "befremdlichen Treffpunkt" - und ihr bei einem Kaffee das Angebot gemacht, sich für sie einzusetzen. Im Gegenzug habe er verlangt, dass sie einen Nachsichtsbescheid genehmige. Die Beamtin habe sich darauf eingelassen und "parteilich zugunsten Wolfs" agiert.

Damit sei dem Rechtsstaat "schwerster Schaden" zugefügt worden, betonte Purkart. Wolf habe sich seine steuerliche Sonderbehandlung "an einer Autobahnraststätte erkauft" und beim höchsten Beamten im Finanzministerium und einem ehemaligen Regierungsmitglied interveniert. "Der gewöhnliche Steuerzahler erhält so eine bevorzugte Behandlung von der Finanzverwaltung nicht", konstatierte der WKStA-Vertreter.

Auch dem widersprach Wolf-Verteidiger Wess. Wolf habe sich mit der Beamtin nur getroffen, "weil ihm die Hutschnur durchgebrannt ist". Denn obwohl der Unternehmer in Wahrheit in der Schweiz 5,2 Millionen Euro zu viel an Steuern bezahlt hätte, habe die heimische Finanz von ihm 687.000 Euro an Anspruchszinsen verlangt: "Wer den Sigi Wolf kennt, der weiß, das ist nicht jemand, der sich in die Ecke verkriecht und das über sich ergehen lässt. Er kämpft." Wolf habe zwar "zähneknirschend die sieben Millionen akzeptiert", aber die knapp 700.000 seien einfach zu viel gewesen.

Das Beisammensein in Guntramsdorf sei "kein korruptives Treffen" gewesen, sagte Wess. Wolf sei es nur darum gegangen, bei dem "spontanen und kurzfristig vereinbarten Treffen" seinen Nachsichtsantrag hinsichtlich der 687.000 Euro zu beschleunigen: "Das ist nicht strafbar, dass er das gemacht hat." Wolf habe "Sorge gehabt, dass das noch zwei Jahre dauert. Er hat nichts Unrechtes getan."

Die am Ende von der angeklagten Finanzbeamtin vorgenommene Genehmigung der Steuer-Nachsicht war allerdings von der Fachabteilung im Finanzministerium nicht genehmigt worden, was im Mai 2019 intern auffiel. Am 26. Juni 2019 wurde daher der Bescheid vom Finanzministerium wegen Rechtswidrigkeit aufgehoben. Über diese grundsätzlich der Amtsverschwiegenheit unterliegenden Vorgänge wurde Wolf laut Anklage laufend von der angeklagten Finanzbeamtin informiert, weshalb ihr von der WKStA auch Verletzung der Geheimhaltungspflicht vorgeworfen wird.

Dass der von ihm laut eingefädelte Deal mit nun doch platzte, dürfte Wolf erbost haben, wie Chat-Nachrichten an Thomas Schmid belegen. "Lieber Thomas - ich bekomme gerade Info, dass meine Nachsicht aufgehoben wird und ich nun doch auch die Zinsen zahlen muss!! Das ist ein Wahnsinn - was passiert da? Sigi", tippte Wolf am 27. Juni 2019 ins Handy. Auf ein "Wie bitte?" - Schmid war inzwischen zum Alleinvorstand der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG) bestellt worden und nicht mehr im Finanzministerium tätig - setzt Wolf nach, es habe "eine Order" gegeben, "den Bescheid aufzuheben! Bitte das musst du gleich regeln bevor die den Bescheid schicken! Danke Sigi". "Sigi - ich kämpfe - bin nur selber nicht mehr in direkter Verantwortung dort", antwortete Schmid und intervenierte in weiterer Folge offenbar ebenso wie parallel Ex-Finanzminister Schelling. "Ja aber das kann doch nicht so sein - dass man so hintergangen wird!!", ließ Wolf in einer WhatsApp-Nachricht am 27. Juni 2019 Dampf ab.

"Er hat sich zutiefst steuerrechtlich ungerecht behandelt gefühlt", hielt Wolfs Verteidiger Norbert Wess den Chats entgegen. Wolf sei "in Rage" gewesen: "Das ist das Recht eines jeden Staatsbürgers, auch eines prominenten Staatsbürgers, dass er versucht, seinem Recht zum Durchbruch zu verhelfen." Strafbar sei das nicht, befand Wess. In den Chats fände sich "nichts Kompromittierendes, was die Anklage stützt."

Auch der vorgebliche Belastungszeuge Schmid sei keine Grundlage für die Anklage, so Wess weiter. Dieser habe in seiner Aussage vielmehr "eine korruptive Vereinbarung verneint."

Die Anwälte des Ex-Finanzministers Schelling betonten die geringe Rolle, die ihr Mandant in der ganzen Causa gespielt habe. Dieser sei nach seiner Zeit als Minister - als "Privatmann" - von Wolf kontaktiert worden, habe aber lediglich einen Kontakt mit Beamten im Finanzministerium ermöglicht. Schelling sei zudem überzeugt gewesen, dass eine Steuernachsicht rechtlich möglich ist.

Das dies später (auch höchstgerichtlich) verneint wurde, spiele keine Rolle. "Drei Juristen, fünf Meinungen. Ich sag ihnen, das ist mir wurscht, was die gemeint haben", sagte Anwältin Caroline Kindl, mit Verweis auf die unterschiedlichen Rechtsauffassungen im Lauf des Verfahrens. Jeder Mensch habe das Recht bei Behörden zu intervenieren, wenn sie glauben, dass diese unrichtig handeln, betonte der zweite Anwalt, Georg Krakow.

Lukas Kollmann, der Anwalt der mitangeklagten ehemaligen Finanzbeamtin, erklärte gleich zu Beginn seines Plädoyers, dass seine Mandantin sich nicht schuldig bekennen wird. Die Frage, ob ihr Bescheid, mit dem sie die Steuernachsicht gewährte, amtsmissbräuchlich zustande gekommen ist, sei bereits geprüft und das Verfahren eingestellt worden. Das einzig neue Element seien die Chats der Handys von Schmid und Wolf, die die WKStA als Beweismittel anführt. "Aber die ändern nichts", so Kollmann.

Es gebe nur sehr wenige Chats, in denen seine Mandantin selbst involviert sei. Meistens werde nur über sie geredet. Es gebe auch keinen Chat, in dem stehe "haha, ich weiß dass ich es nicht darf, ich mach es trotzdem", so der Anwalt. Die Finanzbeamtin habe die Steuernachsicht keineswegs "aus unsachlichen Gründen", sondern auf Basis einer "vertretbaren Rechtsansicht" gewährt. Einen Vorteil sei ihr durch die neue Stelle in Baden auch nicht zugekommen, da sie dort das gleiche Gehalt für die den gleichen Job (ebenfalls Vorständin) erhalten habe.

Wolf droht im Fall einer anklagekonformen Verurteilung nach dem strafsatzbestimmenden § 302 Absatz 2 StGB eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren. Dasselbe gilt für Ex-Minister Schelling und die angeklagte Finanzbeamtin.

"Schelling hat sich von Wolf noch ein Mal einspannen lassen", sagte Oberstaatsanwalt Purkart über den Ex-Minister. Die beiden hätte eine Freundschaft verbunden. Der in Russland gut vernetzte Wolf war Schelling nach dessen Ausscheiden aus dem Regierungsamt behilflich, indem er ihm einen Berater-Vertrag bei der Projektgesellschaft für die Errichtung der Nord Stream 2-Gaspipeline besorgt haben soll.