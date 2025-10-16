Trend Logo
Abo

Britische Wirtschaft nahm wie erwartet etwas Fahrt auf

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Grund für die bessere Entwicklung ist Anstieg der Industrieproduktion
 © APA/APA/LAUFEN AUSTRIA AG
©APA/APA/LAUFEN AUSTRIA AG
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die britische Wirtschaft hat im August wie erwartet geringfügig Fahrt aufgenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent zugelegt, teilte das nationale Statistikamt ONS in London mit. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Im Monat zuvor war das Bruttoinlandsprodukt im Monatsvergleich leicht rückläufig.

von

Das Amt meldete für Juli nach revidierten Daten einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent, nachdem zuvor eine Stagnation gemeldet worden war.

Ein Grund für die bessere Entwicklung im August ist ein Anstieg der Industrieproduktion. Diese legte im Monatsvergleich um 0,4 Prozent zu, wie das Statistikamt weiter mitteilte. Im Vormonat Juli war sie noch um 0,4 Prozent geschrumpft. Auch hier wurde die erste Schätzung nach oben revidiert, nachdem zuvor eine deutlich stärkerer Rückgang um 0,9 Prozent gemeldet worden war.

WILHELMSBURG - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/LAUFEN AUSTRIA AG

unbegrenzt verfügbar - no sales, ++ WIR WEISEN AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS EINE VERWENDUNG DES BILDES AUS MEDIEN- UND/ODER URHEBERRECHTLICHEN GRÜNDEN AUSSCHLIESSLICH IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEFÜHRTEN ZWECK UND REDAKTIONELL ERFOLGEN DARF - VOLLSTÄNDIGE

Über die Autoren

Logo
trend. Abo jetzt €55 günstiger!
Jetzt abonnieren