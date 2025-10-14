BP stellt höhere Ölförderung in Aussicht

© APA/HANS KLAUS TECHT home Aktuell Nachrichtenfeed

Der britische Ölkonzern BP hat nach ersten Berechnungen seine Produktion im Fördergeschäft (Upstream) im abgelaufenen Quartal entgegen früheren Erwartungen gesteigert. Der Vorstand rechne jedoch mit einem schwachen Ergebnis im Ölhandel. Während höhere Raffineriemargen das Ergebnis um 300 bis 400 Mio. Dollar (259 Mio. bis 346 Mio. Euro) verbessern dürften, werde im Gas- und Niedrig-CO2-Geschäft mit Belastungen von 100 Mio. Dollar gerechnet.

