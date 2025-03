Berlusconi-Holding MFE greift nach ProSiebenSat.1

© APA/APA/dpa/Lennart Preiss home Aktuell Nachrichtenfeed

Der italienische Medienkonzern MFE will seine Beteiligung an ProSiebenSat.1 aufstocken und bei dem deutschen Fernseh-Unternehmen damit durchregieren. Die von der Familie des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi dominierte MFE-MediaForEurope, die bereits 29,99 Prozent an ProSiebenSat.1 hält, kündigte am Mittwochabend ein offizielles Übernahmeangebot an. "Es ist an der Zeit, einen Gang höher zu schalten", erklärte MFE-Chef Pier Silvio Berlusconi.

von APA