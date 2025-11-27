US-Arbeitsmarkt zeigt Schwäche

Die Federal Reserve hat in den letzten Monaten ihren Leitzins zweimal gesenkt, um die Wirtschaft zu stützen. Im September und Oktober wurde der Zinssatz um insgesamt 0,5 Prozentpunkte auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent reduziert. Die nächste geldpolitische Entscheidung steht am 9. und 10. Dezember an, wobei an den Finanzmärkten eine weitere Senkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet wird. Diese Erwartung wurde durch Äußerungen von John Williams, dem Chef des New Yorker Fed-Ablegers, gestärkt, der Spielraum für eine Lockerung signalisierte. Innerhalb der Fed gibt es jedoch unterschiedliche Meinungen über den weiteren Kurs.