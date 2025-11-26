EZB-Chefökonom: Inflation ohne Energiepreise muss sinken

"Für eine nachhaltige Inflation von zwei Prozent müssen wir also eine stärkere Verlangsamung der Nicht-Energie-Inflation sehen", sagte Lane am Mittwoch auf einer Finanzveranstaltung in Paris. "Wir sind zuversichtlich, dass dies geschehen wird, denn alles, was wir beobachten, deutet darauf hin, dass sich die Lohndynamik weiter abschwächen wird."

Die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 2,1 Prozent und im September bei 2,2 Prozent. Die sogenannte Kerninflation ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel verharrte im Oktober jedoch bei 2,4 Prozent und damit immer noch deutlich über der Zwei-Prozent-Marke. Während sich Energie um 0,9 Prozent verbilligte, verteuerten sich Dienstleistungen binnen Jahresfrist um 3,4 Prozent.