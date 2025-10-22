Barclays wirbt mit Aktienrückkauf

Bank-Chef C.S. (Coimbatore Sundararajan, Anm.) Venkatakrishnan hob zudem die Prognose für die Eigenkapitalrendite auf über 11 Prozent an. Dadurch habe die Bank Pläne zur Ausschüttung von überschüssigem Kapital an die Aktionäre vorziehen können. Die Barclays-Aktien legten an der Londoner Börse um gut drei Prozent zu.

Barclays musste allerdings im dritten Quartal einen Rückgang des Vorsteuergewinns um 7 Prozent auf 2,1 Mrd. Pfund hinnehmen. Als Grund nannte die Bank eine Rückstellung von 235 Mio. Pfund für Entschädigungen im Zusammenhang mit einem Skandal um Autofinanzierungen in Großbritannien. Zudem belastete eine Wertberichtigung von 110 Mio. Pfund bei einem einzelnen Kreditengagement im Investmentbanking das Ergebnis. Analysten von Citi führten dies auf den Zusammenbruch des US-Autozulieferers Tricolor zurück.