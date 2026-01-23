Asyl-Anträge gingen 2025 um 36 Prozent zurück

Vermeldet wird zudem ein Rekord an Ausreisen mit 14.156. Zwangsweise erfolgte dies in 46 Prozent aller Fälle. Fast die Hälfte der Abgeschobenen (48 Prozent) war straffällig. Bei den im Vorjahr abgeschobenen Personen liegen Slowaken vor Türken an der Spitze. Auch 926 Syrer verließen Österreich, der größte Teil von ihnen (805) freiwillig. Schubhaft wurde in über 3.100 Fällen verhängt. In knapp 2.500 Fällen wurde Asyl bzw. subsidiärer Schutz aberkannt. Mit Abstand am häufigsten betroffen waren Russen.