ASML: Starker Auftragseingang

Trotz des starken Auftragseingangs blieb der Umsatz im abgelaufenen Quartal mit 7,5 Milliarden Euro hinter den Markterwartungen von 7,8 Milliarden Euro zurück. Der Reingewinn entsprach mit 2,13 Milliarden Euro den Erwartungen. Für das laufende Quartal prognostiziert ASML Erlöse zwischen 9,2 und 9,8 Milliarden Euro. Im Jahr 2025 erwartet das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 15 Prozent im Vergleich zu 2024.

ASML geht davon aus, dass sich der aktuelle Auftragseingang erst in der Bilanz für 2026 vollständig niederschlagen wird. Die langfristigen Aussichten des Unternehmens sind positiv, da die Nachfrage nach fortschrittlichen Chip-Technologien weiter wächst. Dies bietet auch für Verantwortungsträger in der Wirtschaft und Politik in Österreich interessante Perspektiven, um in die Halbleiterindustrie zu investieren und von deren Wachstum zu profitieren.