Anziehendes Investmentbanking gibt Morgan Stanley Rückenwind

©APA/APA/Getty Images North America/MARIO TAMA
Die US-Großbank Morgan Stanley hat dank eines florierenden Geschäfts mit Firmenübernahmen im dritten Quartal einen Gewinnsprung verbucht. Der Nettogewinn stieg um rund 45 Prozent auf 4,6 Mrd. Dollar (4 Mrd. Euro) oder 2,80 Dollar je Aktie, nach 3,2 Mrd. Dollar oder 1,88 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum, wie das US-Geldhaus am Mittwoch mitteilte.
von
Die Erträge im Investmentbanking kletterten von 1,46 Mrd. Dollar ein Jahr zuvor auf 2,11 Mrd. Dollar. Die Gesamterträge erreichten einen Rekordwert von 18,2 Mrd. Dollar. Die Aktie des Instituts legte im vorbörslichen Handel um 2,1 Prozent zu.
Auch Wettbewerber wie JPMorgan Chase, Goldman Sachs oder Citigroup verzeichneten dank zahlreicher Fusionen, Übernahmen und Börsengängen im abgelaufenen Quartal kräftige Gewinnzuwächse.