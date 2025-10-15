Anziehendes Investmentbanking gibt Morgan Stanley Rückenwind

Die Erträge im Investmentbanking kletterten von 1,46 Mrd. Dollar ein Jahr zuvor auf 2,11 Mrd. Dollar. Die Gesamterträge erreichten einen Rekordwert von 18,2 Mrd. Dollar. Die Aktie des Instituts legte im vorbörslichen Handel um 2,1 Prozent zu.

Auch Wettbewerber wie JPMorgan Chase, Goldman Sachs oder Citigroup verzeichneten dank zahlreicher Fusionen, Übernahmen und Börsengängen im abgelaufenen Quartal kräftige Gewinnzuwächse.