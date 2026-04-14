Andritz rüstet Pumpspeicherkraftwerk in Indien aus

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Während Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) mit einer Delegation nach Neu-Delhi reist, um die wirtschaftliche Partnerschaft mit Indien zu vertiefen, hat der steirische Anlagenbauer Andritz einen größeren Auftrag aus dem Land verkündet. Das Unternehmen rüstet ein Pumpspeicherkraftwerk im Bundesstaat Maharashtra aus, der Auftragswert liegt im niedrigen dreistelligen Millionenbereich.

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