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Andritz rüstet Pumpspeicherkraftwerk in Indien aus

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Auftragswert im niedrigen dreistelligen Millionenbereich
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Während Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) mit einer Delegation nach Neu-Delhi reist, um die wirtschaftliche Partnerschaft mit Indien zu vertiefen, hat der steirische Anlagenbauer Andritz einen größeren Auftrag aus dem Land verkündet. Das Unternehmen rüstet ein Pumpspeicherkraftwerk im Bundesstaat Maharashtra aus, der Auftragswert liegt im niedrigen dreistelligen Millionenbereich.

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Das Kraftwerk "Saidongar-1 Karjat" des indischen Energiekonzerns Torrent Power soll mit einer Leistung von 3.000 Megawatt (MW) das größte Pumpspeicherkraftwerk Indiens werden. Andritz, mit seiner Tochter Andritz Hydro selbst Teil der Wirtschaftsdelegation in Indien, liefert Pumpturbinensätze sowie zusätzliche elektromechanische Ausrüstung.

GRAZ - ÖSTERREICH: FOTO: APA/HANS KLAUS TECHT

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