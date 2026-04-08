Andritz erhält Großauftrag für Wasserkraftwerk in der Türkei

Der schlüsselfertige Vertrag mit einer Tochtergesellschaft der türkischen CABA Group umfasst die Konstruktion, Fertigung, Lieferung und Installation der Ausrüstung. Das Kraftwerk wird über eine installierte Gesamtleistung von 339 Megawatt (MW) verfügen. Dafür liefert Andritz fünf Francis-Turbinen mit jeweils 64 MW sowie eine zusätzliche Einheit mit 19 MW. Der Auftragswert wurde bereits im ersten Quartal 2026 verbucht.

Die Türkei treibt den Ausbau von erneuerbaren Energien derzeit voran. Mit 76 Gigawatt machen diese laut Unternehmensangaben bereits 62 Prozent der installierten Gesamtleistung des Landes aus. Nach Norwegen verfügt die Türkei über die zweitgrößte installierte Wasserkraftleistung in Europa. Die neue Anlage in Cizre soll die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen weiter erhöhen und zur Netzstabilität beitragen.