Airbus, Thales und Leonardo formen Satelliten-Konzern

Das fusionierte Unternehmen, das 2027 den Betrieb aufnehmen soll, kommt mit 25.000 Mitarbeitern auf einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Airbus soll 35 Prozent der Anteile halten, die beiden anderen Partner jeweils 32,5 Prozent.

Innerhalb von fünf Jahren könne der operative Gewinn durch Synergieeffekte um einen dreistelligen Millionenbetrag verbessert werden, hieß es in der Mitteilung. Die einstigen Pioniere im Satellitengeschäft sind gegenüber Elon Musks SpaceX und der chinesischen Konkurrenz ins Hintertreffen geraten und schreiben Verluste.