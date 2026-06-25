Wifo/IHS erwarten „passables“ Wirtschaftswachstum

Das Wifo bestätigte am Donnerstag die BIP-Prognose für 2026, das IHS erhöhte die Wachstumsaussichten um 0,3 Prozentpunkte. „Das ist nicht stürmisch, das ist ganz passabel angesichts der Krisen“, kommentierte Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr die Wachstumszahlen. Für IHS-Direktor Holger Bonin ist die Wirtschaft „noch einmal davongekommen“.

Die Iran-USA-Verhandlungen über ein dauerhaftes Kriegsende haben zuletzt die Öl- und Spritpreise wieder stark sinken lassen. Die Unsicherheit sei aber weiter hoch, sagte Felbermayr bei der Präsentation der Konjunkturprognose am Donnerstag in Wien. Die heimische Inflation soll heuer 3,0 Prozent (IHS) bzw. 3,2 Prozent (Wifo) betragen.

Als Glücksfall für das Wachstum bezeichnete der Wifo-Chef die Datenrevision der Statistik Austria Anfang Juni. Die Statistiker revidierten das Wirtschaftswachstum im Jahr 2025 von 0,6 auf 0,8 Prozent nach oben. Dadurch steige die Wachstums- und Steuerbasis auch für das laufende Jahr. „Fundamental hat sich wenig geändert“, sagte der IHS-Chef mit Blick auf die verbesserten Wachstumsaussichten 2026.