Um die Arbeitslosenversicherung, deren Beiträge zu den Lohnnebenkosten zählen, effizienter zu machen, regt er so genanntes Experience Rating an. Die Höhe der Versicherungsbeiträge für Unternehmen richtet sich dabei auch an den „Schadensfällen“, also wie stark die Firmen in der Vergangenheit die Zahlung von Versicherungsleistungen wie Arbeitslosen- oder Kurzarbeitgeld verursacht haben. Wie beim Auto: Je öfter etwas passiert, desto teurer die Prämie.