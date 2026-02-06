Teuerung: OeNB wird Prognose senken

„Wir haben gewusst, dass die Inflationsrate sinken wird, aber es war dann doch etwas stärker als erwartet“, sagte Kocher am Freitag im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien. Er geht davon aus, dass die Teuerung im Jahresverlauf stabil auf Niveau bleiben wird. Die Nationalbank werde ihre Prognose senken.

Ursprünglich hätten viele Experten mit Werten um 2,6 oder 2,7 Prozent gerechnet. Ein wesentlicher Grund für die Punktlandung auf dem EZB-Ziel von 2,0 Prozent sei die Entwicklung der Energiepreise, die weniger stark gestiegen oder sogar stärker gesunken seien als von vielen angenommen. Zudem sei der preistreibende Basiseffekt durch das Auslaufen der Strompreisbremse nun statistisch nicht mehr relevant.

Auch ein zweiter statistischer Effekt habe die Inflationsrate nach unten gedrückt, erklärte Kocher: Die aktuelle Jänner-Rate sei bereits auf Basis des alle fünf Jahre erneuerten Warenkorbs berechnet. Dieser berücksichtigt, dass Konsumenten bei hohen Preisen auf günstigere Produkte ausweichen (Substitutionseffekt), was inflationsdämpfend wirkt. Wie stark sich der Warenkorb-Effekt ausgewirkt habe, werde man Ende Februar wissen. „Wenn dieser Warenkorb-Effekt substanziell war, dann heißt das auch, dass wir in den letzten Monaten die Inflationsrate überschätzt haben. Das liegt daran, dass sich das Einkaufsverhalten in solchen Perioden mit etwas höherer Inflation auch verändert, und stärker verändert, als wenn die Inflation nur bei ein, zwei Prozent liegt.“

Man müsse daraus auch die richtigen Schlüsse ziehen. „Einmalige Preissubventionen haben einen kurzfristigen positiven Effekt, wenn sie auslaufen, haben sie einen negativen Effekt, und nach einem Jahr ist der Effekt wieder herausgefallen.“ Man sollte jedenfalls nicht den Schluss daraus ziehen, „dass Preisfestlegungen in großem Stil die Inflationsrate langfristig nach unten bringen“.