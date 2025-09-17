Auch die deutsche Statistikbehörde legte kürzlich neue Inflationszahlen vor. Demnach lag die Teuerungsrate in Deutschland – gemessen am Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vorjahresmonat – im August 2025 bei 2,2 Prozent, nachdem sie im Juli und Juni jeweils 2,0 Prozent betragen hatte. Während in Österreich vor allem Wohnen, Strom und Lebensmittel die Inflation antrieben, verteuerten sich in Deutschland unter anderem Dienstleistungen. Energieprodukte wie Strom, Fernwärme, Erdgas und Kraftstoffe wurden dort sogar günstiger.

Bei den Nahrungsmitteln zeigt sich ein deutlicher Unterschied: In Deutschland stiegen die Preise um 2,5 Prozent – das sind ganze 2,7 Prozentpunkte weniger als in Österreich. Ein direkter Vergleich macht sichtbar, dass hierzulande die Preise für Kaffee sowie Rind- und Kalbfleisch stärker angezogen haben. Zucker und Olivenöl verbilligten sich in beiden Ländern, in Deutschland jedoch deutlich mehr. Von zehn untersuchten Produkten fielen die Preissteigerungen in Österreich nur bei Schokolade, Spielzeug und der Post geringer aus als beim großen Nachbarn.

Grundlage der Auswertung ist die Preisentwicklung gleichartiger Produkte und Dienstleistungen zwischen August 2024 und August 2025.