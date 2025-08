Inflation und Arbeitslosigkeit steigen

Bei der Arbeitslosigkeit verzeichnete das Sozialministerium im Juli im Vorjahresvergleich einen Anstieg von 17.605 Arbeitssuchenden, was einem Plus von 5,2 Prozent entspricht. Allerdings waren im Juli (359.374) weniger Personen arbeitslos oder in einer AMS-Schulung gemeldet als im Vormonat Juni (364.419). Die Arbeitslosenquote belief sich im Juli auf 6,7 Prozent (plus 0,3 Prozentpunkte im Jahresvergleich; minus 0,1 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat). Die Zahl der Langzeitarbeitslosen legte um 9,8 Prozent zu.

Die Arbeitslosigkeit von Frauen erhöhte sich im Jahresvergleich im Juli um 6,8 Prozent, während bei den Männern ein geringerer Anstieg von 4,3 Prozent verzeichnet wurde. Die Jugendarbeitslosigkeit stieg um 3,7 Prozent. Die Zahl der beim AMS gemeldeten sofort verfügbaren Lehrstellensuchenden ging deutlich um 7,3 Prozent nach oben. Die Arbeitslosigkeit von Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft legte um 5,3 Prozent zu, bei Österreicherinnen und Österreichern waren es plus 5,5 Prozent.