In Westeuropa (4,6 Prozent) und Nordamerika (4,1 Prozent) liegen die Inflationserwartungen für das zu Ende gehende Jahr deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt. Sie sind im Vergleich zur Umfrage im vorangegangenen Quartal um 0,3 und 0,4 Prozentpunkte gesunken. Für 2026 erwarten die befragten Expertinnen und Experten noch 2,4 Prozent Inflation für Westeuropa und 2,7 Prozent für Nordamerika.

In Österreich werden im laufenden Jahr 7,3 Prozent erwartet, in Deutschland 5,7 Prozent, in Luxemburg 5,2 Prozent und in der Schweiz 2,6 Prozent. Im Gegensatz dazu rechnen die Experten in Regionen wie Nordafrika (55 Prozent) oder Ostafrika (36 Prozent) mit weit überdurchschnittlichen Inflationsraten, so das Ifo-Institut.

In den westlichen Industriestaaten kämpfen die Zentralbanken mit kräftigen Zinserhöhungen gegen die Teuerung an. Die Europäische Zentralbank (EZB) etwa hat im vergangenen Jahr ihre jahrelange Nullzinspolitik beendet und ihren Leitzins auf 4,50 Prozent hochgefahren. Teure Zinsen dämpfen die Nachfrage nach Krediten - etwa in der Baubranche. Außerdem wird das Sparen dadurch attraktiver, weil es mehr Zinsen abwirft. Beide Effekte sollen den Preisauftrieb eindämmen helfen.