Und jetzt? Das Geldmengenwachstum bremst sich radikal ein. Die M3 schrumpfte in der Eurozone im Juli und August. Und wie ist es bei M4 in den USA? Das Wachstum ist seit Dezember negativ. Normalerweise ist das nicht gut, aber angesichts des enormen Wachstums in den Jahren 2020 und 2021 macht es jetzt Sinn und hat die Inflation abgekühlt. Der Preisanstieg im Euroraum verlangsamte sich im August auf 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ja, Österreich hat mehr gelitten. Aber die Inflation liegt schon wieder unter dem Höchststand vom Jänner (11,6 Prozent). Der Verbraucherpreisindex in den USA ist von einem Höchststand von 9,1 Prozent jetzt wieder auf 3,7 Prozent im Jahresvergleich zurückgegangen.

Die meisten Menschen spüren das noch nicht, da die Preise weit über dem Niveau von 2019 liegen. Achten Sie aber auf den Prozentsatz, nicht bloß auf das Niveau. Um den Preisanstieg vollständig rückgängig zu machen, wäre eine gigantische Deflation nötig. Das wird aber in der westlichen Welt nicht passieren. Die US-M4 müsste um 32 Prozent schrumpfen, um das Niveau von Ende 2019 zu erreichen; das gäbe eine Verwüstung wie bei einer großen Depression! Niemand will das. Man muss jedoch die Inflation stoppen.