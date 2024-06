ÖFB-Teamchef Rangnick: "Ich sage nicht, Österreich wird Europameister, aber..."

Ralf Rangnick :

Als Nationaltrainer sehe ich meine Spieler nur fünfmal im Jahr zu Lehrgängen, und das meist nur bis zu zehn Tagen am Stück. Deshalb kommt es noch viel mehr auf die Qualität der Begegnung an als in einem Verein. Gerade weil die Spieler ja aus völlig unterschiedlichen Situationen anreisen - einer spielt um die Meisterschaft, ein anderer in der Champions League, der dritte kämpft gegen den Abstieg. Sie befinden sich also emotional auf völlig unterschiedlichen Niveaus.

Es geht in erster Linie darum, diese Spieler zu einer echten Einheit zusammenschweißen. Im Idealfall sollen die Spieler meine Spielidee zu ihrer eigenen machen. Entscheidend dabei ist, dass sie ihre Arbeit lieben und sie mit Leidenschaft machen.

Als Hilfestellung haben wir ein sogenanntes "Welcome back"-Video eingeführt, in dem wir die wichtigsten Szenen des letzten gemeinsamen Lehrgangs zeigen und gleichzeitig auch die wichtigsten Kernbotschaften des aktuellen Lehrgangs vermitteln. So sind die Spieler gleich am ersten Tag emotional und kognitiv wieder an Bord.