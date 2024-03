Personal Branding: Markenbildung für Führungskräfte

Eine gute Personenmarke stärkt Sichtbarkeit und Anerkennung, befördert die weitere Karriere und lässt einen aus der Konkurrenz hervorstechen. Eine authentische Personenmarke schafft auch Vertrauen bei Mitarbeiter:innen, Kolleg:innen und Kund:innen, die einen als kompetent wahrnehmen.

Zudem hilft sie, das Netzwerk zu erweitern und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Eine gut aufgebaute Personenmarke hilft Führungskräften auch sich als Expert:innen zu etablieren, die in ihrem Gebiet Meinungsführerschaft übernehmen.

„Entscheidungsträger:innen, der Schwesterkonzern oder auch der eigene Aufsichtsrat kann sich so ein Bild machen, welche Person hinter der Führungskraft steckt und was sie bewirkt“, sagt Louisa Böhringer. Außerdem habe sich das Personal Branding auch stark in Richtung Employer Branding weiterentwickelt.

Viele Bewerber:innen sehen sich vor der Bewerbung nicht nur an, wie sich das Unternehmen im Internet präsentiert, sondern auch wie sich die jeweilige Führungskraft etwa in den Sozialen Medien präsentiert. „Jeder von uns ist eine Personenmarke, wir sind alle individuell, haben verschiedene Erfahrungen, Expertisen und Persönlichkeiten“, sagt Böhringer. Doch nur wenige Unternehmer:innen im deutschsprachigen Raum würden das Potenzial der Personenmarke wirklich nützen.

Dabei ist die Abgrenzung zwischen Personal Branding und Unternehmensbranding nicht leicht. Wer an Elon Musk denkt, wird auch an X (vormals Twitter) denken. Wer an Steve Jobs denkt, wird auch an Apple denken. Und umgekehrt.

Diese Verschmelzung bringt Vorteile für die jeweilige Person und das Unternehmen, da beide von der Popularität und Bekanntheit des anderen profitieren können. „Führungskräfte, die sich der Bedeutung bewusst sind, nehmen dafür auch ihre internen Ressourcen in die Hand“, sagt Böhringer, „sie nehmen sich Zeit, im Idealfall auch mit externer Begleitung, um die Marke zu identifizieren und definieren“.