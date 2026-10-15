Die Ersatzbank ist leer! Wie viel Reserve braucht ein Spital?

Zwei Menschen brauchen gleichzeitig Hilfe. Das Team muss entscheiden, wer zuerst versorgt wird. Reserve schafft die Möglichkeit, auf dringliche Anforderungen zu reagieren.

Eine Patientin bekommt plötzlich schlecht Luft. Gleichzeitig wird ein weiterer Notfall angekündigt. Die zuständige Ärztin ist gebunden, das Pflegeteam beschäftigt, der benötigte Platz belegt.

Was jetzt?

Im Spital gehört es zur Verantwortung, Dringlichkeit einzuschätzen und Versorgung zu priorisieren. Triage folgt dem medizinischen Bedarf. Doch die Entscheidung, wer zuerst Hilfe braucht, macht noch keine zusätzlichen Ressourcen verfügbar.

Die Menschen vor Ort müssen mit den Möglichkeiten handeln, die ihnen tatsächlich zur Verfügung stehen.

In diesem Moment ist Reserve eine ganz konkrete Frage: Wer kann jetzt helfen?