Die Ersatzbank ist leer! Wie viel Reserve braucht ein Spital?

Zwei Notfälle, aber begrenzte Ressourcen: Wenn Personal, Zeit oder Ausstattung fehlen, geraten medizinische Teams an ihre Grenzen. Dr. Thomas Taut erklärt, warum gezielt geplante Reserven entscheidend sind, um auch unter Druck handlungsfähig zu bleiben.
Zwei Menschen brauchen gleichzeitig Hilfe. Das Team muss entscheiden, wer zuerst versorgt wird. Reserve schafft die Möglichkeit, auf dringliche Anforderungen zu reagieren.
Eine Patientin bekommt plötzlich schlecht Luft. Gleichzeitig wird ein weiterer Notfall angekündigt. Die zuständige Ärztin ist gebunden, das Pflegeteam beschäftigt, der benötigte Platz belegt.
Was jetzt?
Im Spital gehört es zur Verantwortung, Dringlichkeit einzuschätzen und Versorgung zu priorisieren. Triage folgt dem medizinischen Bedarf. Doch die Entscheidung, wer zuerst Hilfe braucht, macht noch keine zusätzlichen Ressourcen verfügbar.
Die Menschen vor Ort müssen mit den Möglichkeiten handeln, die ihnen tatsächlich zur Verfügung stehen.
In diesem Moment ist Reserve eine ganz konkrete Frage: Wer kann jetzt helfen?
Wenn die Ersatzbank leer ist
Auf dem Fußballplatz stehen elf Spieler. Einer verletzt sich. Der Trainer schaut zur Ersatzbank.
Ist sie besetzt, kann er jemanden einwechseln. Er hat eine Möglichkeit, auf die neue Situation zu reagieren.
Ist sie leer, bleibt der Mannschaft nur, sich mit den verbliebenen Kräften neu zu organisieren.
Im Spital geht es um Menschen, die Schmerzen haben, Angst erleben oder dringend Behandlung benötigen. Für sie zählt, ob Hilfe rechtzeitig verfügbar ist.
Auch für die Beschäftigten zählt dieser Handlungsspielraum. Zu wissen, was ein Mensch braucht, und die passende Hilfe organisieren zu können, gehören zusammen. Fehlt eine benötigte Ressource, wird aus einer medizinischen Entscheidung die schwierige Suche nach einer verfügbaren Lösung.
Reserve schafft Handlungsfähigkeit: Sie erweitert die Möglichkeiten, mit denen ein Team auf den Bedarf seiner Patientinnen und Patienten reagieren kann.
Ein freies Bett allein hilft noch niemandem.
Was gehört auf die Ersatzbank eines Spitals?
Ein Platz für eine zusätzliche Aufnahme. Eine Kollegin mit der benötigten Qualifikation. Ein geschütztes Zeitfenster für eine dringliche Untersuchung. Ein einsatzbereites Gerät.
Diese Möglichkeiten müssen zusammenpassen. Ein freies Bett kann erst genutzt werden, wenn die erforderliche Betreuung bereitsteht.
Ein Untersuchungsraum hilft, wenn Personal und Ausstattung verfügbar sind.
Auf der Ersatzbank sitzt deshalb mehr als zusätzliche Kapazität. Dort stehen konkrete Fähigkeiten für konkrete Situationen bereit.
Für Verantwortliche lautet die Frage: Welche Anforderungen müssen wir kurzfristig bewältigen können – und was brauchen wir dafür?
Die Reserve muss erreichbar sein
Eine vorgesehene Reserve hilft erst, wenn das Team auf sie zugreifen kann.
Wer darf das geschützte Zeitfenster freigeben? Wer ruft Unterstützung? Welche Aufgaben kann eine Vertretung übernehmen? Wo steht die benötigte Ausstattung?
Diese Fragen sollten beantwortet sein, bevor jemand dringend Hilfe braucht.
Je klarer der Zugang geregelt ist, desto eher wird aus einer vorhandenen Ressource eine wirksame Handlungsmöglichkeit. Das Team kann seine Aufmerksamkeit darauf richten, was jetzt für die Patientin oder den Patienten erforderlich ist.
Drei Fragen vor dem nächsten Notfall
Verantwortliche können in einem konkreten Versorgungsbereich beginnen:
Auf welche Situation müssen wir vorbereitet sein?
Denken Sie an eine zusätzliche dringliche Aufnahme, einen kurzfristigen Ausfall oder plötzlich erhöhten Betreuungsbedarf.
Welche verfügbare Ressource würde uns dann helfen?
Benennen Sie die benötigte Qualifikation, Zeit, Ausstattung oder räumliche Kapazität.
Können wir diese Reserve tatsächlich einsetzen?
Klären Sie Zuständigkeiten und Zugang. Prüfen Sie anhand konkreter Fälle, ob die vorgesehene Unterstützung funktioniert.
Diese Fragen machen sichtbar, welche Möglichkeiten im entscheidenden Moment vorhanden sind.
Wenn aus einer Möglichkeit Hilfe wird
Reserve verhindert nicht jeden Engpass. Sie ersetzt weder medizinische Beurteilung noch die notwendige Priorisierung.
Aber sie kann einer Entscheidung eine zusätzliche Handlungsmöglichkeit geben: Unterstützung rufen. Eine Untersuchung ermöglichen. Eine Aufnahme versorgen.
Ihr Wert zeigt sich dann, wenn ein Mensch Hilfe braucht und das Team reagieren kann.
Die Ersatzbank eines Spitals ist dort, wo aus verfügbarer Reserve rechtzeitig Versorgung wird.
Steckbrief
Dr. Thomas Taut
ist promovierter Physiker, Keynote-Speaker und seit über 26 Jahren Mentor für Ärztinnen und Ärzte. Als erster Österreicher absolvierte er die World Marathon Challenge: 7 volle Marathons auf 7 Kontinenten in 7 Tagen. Mit dem Reserve-Prinzip™ verbindet er Medizin, Physik und Extremsport.