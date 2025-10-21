Als 32-Jährige erlebt man derartige Ereignisse selten bis gar nicht. Am 22. Mai dieses Jahres wurde Lilly-Marie Kunz in den Aufsichtsrat der größten heimischen Bank, der Erste Bank, gewählt. Die Juristin soll also gemeinsam mit alteingesessenen Experten wie der Wirtschaftsprüferin Christine Catasta, dem Urgestein Friedrich Rödler, dem Finanzprofessor Gottfried Haber und dem Boss der gesamten Erste Group, Peter Bosek, dafür sorgen, dass in der Bank alles mit rechten Dingen zugeht. Und der Chefin der Erste Bank, Gerda Holzinger-Burgstaller, immerhin 14 Jahre älter als sie, genau auf die Finger schauen.

„Es war wahrscheinlich eine Mischung aus meinen Leistungen der Vorjahre und Glück. Ich war sicherlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, sagt Kunz über ihre Bestellung. Die Leistungen der Vorjahre können sich wahrlich sehen lassen: Mehr als sechs Jahre lang war die WU-Absolventin für die Bundesregierung tätig, zunächst im Bundeskanzleramt, später mehr als vier Jahre im Kabinett des Finanzministeriums. Dort war sie unter den Ministern Gernot Blümel und Magnus Brunner für finanz- und steuerpolitische Themen verantwortlich. Auch als Staatskommissärin bei der Bonus Vorsorgekasse und der Raiffeisen Tirol war die damals erst 30-Jährige im Einsatz.

All das, so Kunz, sei vermutlich auch der Grund gewesen, weshalb mehrere Vertreter der Erste Bank – Strippenzieher war angeblich Ex-Erste-Manager Stefan Wallner – sie nach ihrem Ausscheiden aus der Politik darauf angesprochen hätten, ob sie ihre Expertise künftig nicht in den Aufsichtsrat einbringen wolle. Um sie in das Gremium zu holen, wurde der Aufsichtsrat sogar von sechs auf sieben Personen aufgestockt. Beim Eigentümer Erste Group begründet man das so: „Lilly-Marie Kunz vereint juristische Kompetenz mit praktischer Erfahrung in der Finanzaufsicht. Ihre Tätigkeiten als Staatskommissärin und ihre Rolle im Bundesministerium für Finanzen zeigen ihre tiefe Kenntnis regulatorischer und steuerpolitischer Themen – essenziell für die strategische Kontrolle eines Finanzinstituts wie der Erste Bank.“ Ehemalige Kollegen bescheinigen dem Shootingstar tatsächlich extrem gute Kontakte in das Finanzministerium, eine rasche Auffassungsgabe und eine sehr gewinnende Art.

Auch wenn die Juristin also etliche Vorkenntnisse in ihr neues Amt mitbringt, eine g’mahte Wies’n ist es nicht: „Für die erste Sitzung habe ich mich sicher ein ganzes Wochenende vorbereitet. Die Unterlagen waren mehrere Hundert Seiten stark.“ Vor allem der bankspezifische Jargon und manche Kennzahlen waren für die 32-Jährige noch gewöhnungsbedürftig. Kunz: „Als Juristin bin ich entsprechend gründlich und schaue im Zweifel auch dreimal nach, um etwas genau zu verstehen.“ Ansonsten verlief ihre erste Aufsichtsratssitzung aber so, wie sie sich das immer vorgestellt hatte. Und weil sie gemeinsam mit ihrem Vater, dem bekannten Anwalt Peter Kunz, ein Weiterbildungsprogramm „Aufsichtsrat – Next Generation“ leitet, waren ihre Vorstellungen bereits sehr genau.

Für ihre neue Funktion hat Kunz sogar die Bank gewechselt, denn: „Wenn wir im Aufsichtsrat über ,George‘ sprechen, finde ich es wichtig, die App ausprobiert zu haben und das Kundenerlebnis und die Kundenperspektive zu kennen.“