Aktienkurs der Erste Group auf Rekordhoch

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 verhalf ein Wachstum im Kreditvolumen um 4,5 Prozent der Bank zu mehr Einnahmen und mehr Gewinn. Der Zinsüberschuss legte um 3 Prozent auf 5,76 Mrd. Euro zu. Unterm Strich stand ein Nettogewinn von 2,57 Mrd. Euro, nach 2,52 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum, wie die Bank am Freitag mitteilte.

Für das Gesamtjahr hat die Bank ihre Ziele angehoben. Für den Zinsüberschuss rechnet sie nun mit einem Wachstum um 2 Prozent. Bisher war lediglich ein „etwas höherer“ Wert avisiert worden. Die CIR wird mit etwa 48 Prozent statt wie bisher mit weniger als 50 Prozent erwartet. Für die harte Kernkapitalquote wird vor der Erstkonsolidierung der Santander Bank Polska eine Quote von 18,5 Prozent angepeilt.

Die Analysten der Barclays hoben insbesondere das Betriebsergebnis vor Risikovorsorge (PPOP) positiv hervor, das dank starker Nettozinserträge und Gebühreneinnahmen sowie durch die Kostenkontrolle der Bank die Konsenserwartungen übertroffen habe. Positiv habe sich zudem die Kernkapitalquote entwickelt. Negativ seien die Risikokosten über dem Konsens, was auf höhere Rückstellungen in Österreich zurückzuführen war, wenngleich die Jahresprognose diesbezüglich bekräftigt wurde.