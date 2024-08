Wann wird KI die ersten Manager stürzen?

Peter Drucker , einer der renommiertesten Managementtheoretiker des 20. Jahrhunderts, schreibt : „The only definition of a leader is someone who has followers.”

John P. Kotter, Experte für Change Management, definiert in A Force for Change: How Leadership differs from Management: „Leadership is the process of moving a group (or groups) in some direction through mostly noncoercive means”. Gemäß diesen beiden Denkern ist der Algorithmus, der unser virtuelles Leben bestimmt, ein „Leader“. Er bestimmt, welche Nachrichten wir zu lesen bekommen, welche Warenangebote uns erreichen und welche Urlaubsreisen wir buchen – und das alles ohne Zwang, was nach Kotter die Voraussetzung für Führung erfüllt.