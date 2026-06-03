Wenn der Boss arbeitslos wird

In der Arbeitslosenstatistik ist das Phänomen kaum zu fassen, weil es dort keine Ausschilderung von Führungskräften gibt. Man kann allerdings von zuletzt ausgeübten Berufen aufLeitungsfunktionen schließen, sagt AMS-Vorständin Petra Draxl. Demnach waren Ende April 2026 rund 6.700 Personen arbeitslos oder in AMS-Schulung, die davor in Führungspositionen tätig waren – ein Plus von rund acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das allgemeine Arbeitslosen-Plus betrug dagegen „nur“ 1,5 Prozent.

Die Dunkelziffer arbeitsloser Manager:innen dürfte deutlich größer sein, Stichwort Scham. Viele orientieren sich neu, während sie noch auf der Payroll stehen. Weil die Anzahl der offiziell Betroffenen vergleichsweise gering ist, gibt es auch nur wenige Beratungsangebote der offiziellen Stellen. Hinzu kommt: Die spezielle Klientel kann von herkömmlichen AMS-Vermittlungen oft nicht adäquat betreut werden.

In Sankt Pölten gibt es daher die „Initiative Niederösterreich“, die vom AMS Niederösterreich finanziert wird. 2025 wurden rund 1.200 arbeitslose Führungskräfte und Akademiker:innen betreut, so viele wie noch nie. Geschäftsführerin Roswitha Kikowsky erwartet für heuer noch einmal eine Steigerung.

Die Ursachen für den gewachsenen Druck am Führungskräftemarkt sind vielfältig. Nach vielen Jahren Wirtschaftsflaute stehen viele Unternehmen kostenseitig mit dem Rücken zur Wand, statt nur unten wird auch immer öfter oben gekürzt.

Dazu kommt, dass technologische Umwälzungen auch die Jobanforderungen verändert haben, Stichwort KI, und viele dabei nicht mehr mitkommen. „Das trifft insbesondere bisher sehr verwöhnte Sektoren, etwa IT-Führungspositionen“, sagt Executive-Search-Experte Fritsch-Richter.

Das böse Erwachen kommt oft, wenn man feststellt, dass es die alte Welt teilweise nicht mehr gibt. „Die Relevanz von Erfahrung reduziert sich“, so Fritsch-Richter: „Für viele Kandidaten ist es schwieriger geworden, in der heutigen Zeit noch Fuß zu fassen“. Zwar wird nicht alles Erworbene plötzlich entwertet – ein CFO in Restrukturierungsmission muss weiterhin klassische Bankengespräche führen können, eine Disziplin, in der es auf Instinkt und Erfahrung ankommt. Dennoch sind digitale Fähigkeiten und Know-how im Umgang mit einer neuen Generation von Mitarbeiter:innen, die schlicht anders tickt, das Um und Auf.