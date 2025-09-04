Italienischer Modepapst Giorgio Armani gestorben

„Elegant ist nicht, wer auffällt, sondern wer mit seinem Stil in Erinnerung bleibt“: Nach diesem Credo hat der am Donnerstag im Alter von 91 Jahren gestorbene italienische Stardesigner Giorgio Armani Modegeschichte geschrieben. „Meine Grenze ist der gute Geschmack“, pflegte er zu sagen. Damit konnte er bis zu seinem Lebensende zu den Größten im Modeolymp zählen.

„80 Prozent von dem, was ich tue, ist Disziplin. Der Rest ist Kreativität. Um etwas Außergewöhnliches zu schaffen, muss man sich unermüdlich auf das kleinste Detail konzentrieren“, lautete Armanis Devise. Damit hatte er sich im Laufe einer 70-jährigen Karriere einen festen Platz im Modefirmament an der Seite von epochalen Größen wie Coco Chanel, Christian Dior oder Yves Saint Laurent gesichert. Sein Wirtschaftsimperium generiert einen Jahresumsatz von sechs Milliarden Euro und beschäftigt 8.500 Personen.

Finanzielle Unabhängigkeit war dem Unternehmer Armani ein Anliegen. Von einem Börsengang seines Konzerns wollte er nichts wissen. Einen Nachfolger für die Führung seines Wirtschaftsimperiums ernannte er auch in seinen letzten Jahren nicht. Als möglicher Nachfolger gilt Armanis rechte Hand Leo Dell'Orco.

Der Modepast wird ab Samstag in Mailand aufgebahrt werden. Auf Armanis Wunsch wird die Trauerzeremonie in privater Form stattfinden.

„Mit unendlicher Trauer gibt die Armani-Gruppe den Tod ihres Gründers bekannt: Giorgio Armani ist friedlich im Kreise seiner Lieben verstorben. Unermüdlich arbeitete er bis zu seinen letzten Tagen und widmete sich dem Unternehmen, den Kollektionen und den verschiedenen, immer neuen Projekten, die bereits umgesetzt wurden oder noch in Planung waren“, hieß es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

