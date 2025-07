Luxus-Handtaschen als Geldanlage

Verknappung ist bei Luxusgütern von größter Bedeutung. Deshalb verkauft Hermès seine Birkin-Taschen nur an eine begrenzte Anzahl von Kunden. Der Mythos hat seinen Ursprung in den 1980ern. Auf einem Flug von Paris nach London trifft die Schauspielerin Jane Birkin auf Hermès-CEO Axel Dumas. Sie erzählt ihm, wie schwer es ist, eine Ledertasche zu finden, um alles Nötige für einen Wochenendausflug zu packen. Noch im Flieger beginnt Dumas, auf einer Serviette die Entwürfe für eine neue Tasche zu zeichnen. 1984 wird die legendäre Birkin Bag erstmals präsentiert. Sie wird nur auf Bestellung in den Pariser Ateliers in der Rue du Faubourg Saint-Honoré hergestellt und in Handarbeit gefertigt. Experten zufolge erreicht eine pre-owned Birkin jährlich eine Wertsteigerung von 14,2 Prozent. Birkins werden wie Kunstwerke gehandelt. Eine der teuersten der Welt, die „Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin“, wurde 2019 bei Christie’s in Hongkong für rund 380.000 Euro versteigert.

Im Jahr 2025 hat Hermès eine durchschnittliche Preiserhöhung von etwa vier Prozent für seine Modelle Birkin, Kelly und Constance vorgenommen. Dadurch steigt der Investitionswert, die Zugänglichkeit wird erschwert und der Wiederverkaufsmarkt floriert. Eine Birkin 30 kostete 1984 noch 2.000 Euro, 2014 bereits 7.000 Euro und 2023 schon 10.700 Euro. Mittlerweile bezahlt man 12.000 Euro. Wegen limitierter Produktion und strenger Kontrollen ist es fast unmöglich, ein Modell in der Boutique käuflich zu erwerben. Pre-loved Modelle bleiben oft die einzige Option. Die Preise steigen und werfen bessere Renditen ab als Aktien, da auch der Wiederverkaufswert erheblich steigt. Das Prinzip erfreut sich reger Nachfrage.

Wer eine Hermès-Tasche käuflich erwirbt und dafür etwa 12.000 Euro bezahlt, kann sie direkt in einer Vintage-Luxusboutique weiterverkaufen. Die Tasche im „Full Set“, sprich originalverpackt in der Box inklusive Rechnung und Originalzubehör wie Echtheitszertifikat und Staubbeutel und der Sticker an der Hardware, kann für 15.600 Euro verkauft werden, eine Marge von 30 Prozent. In der Vintage-Boutique wird die Luxustasche wiederum für 20.000 Euro weiterverkauft.