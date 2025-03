Prada will Versace übernehmen: Comeback der Luxusaktien

„Nach der Flaute in China bringt der US-Markt wieder Hoffnung auf einen Aufschwung“, heißt es bei der Fondsgesellschaft der Erste Bank. So hat etwa der französische Hermes-Konzern 2024 entgegen dem Branchentrend einen überraschend großen Umsatzsprung hingelegt. Der Handtaschen-Hersteller meldete für sein jüngstes Quartal einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von knapp 18 Prozent auf vier Milliarden Euro. Analysten hatten einen deutlich geringeren Zuwachs erwartet. Der Nettogewinn wuchs um 6,7 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro. An der Börse wurden die Zahlen euphorisch aufgenommen.

Die Hermes-Aktie stieg wieder auf ein neues Rekordhoch. Im Einjahresvergleich hat sie zuletzt rund 17 Prozent zugelegt. Auf Zehnjahressicht hat sich der Hermes-Kurs sogar in etwa verzehnfacht. An der Börse war das Unternehmen zuletzt 284 Milliarden Euro wert und liegt damit im Branchenvergleich auf Platz zwei hinter LVMH. Auch die Schweizer Großbank UBS ist wieder optimistisch für den Luxussektor und empfiehlt Hermes und Richemont.

Auch der Schweizer Uhrenhersteller Richemont (IWC, Jaeger-LeCoultre, Piaget) konnte zuletzt mit seinen Zahlen überzeugen. So wuchs der Umsatz im wichtigen Weihnachtsquartal überraschend stark um zehn Prozent auf den Rekordwert von 6,2 Milliarden Euro. Der wichtigste Wachstumsreiber für die Schweizer war Amerika, aber auch in Europa und Japan legte Richemont zu. Im Großraum China schrumpfte der Umsatz hingegen um 18 Prozent.