Auch die ChatGPT-Mutter OpenAI hat mit TradeGPT ein eigenes kostenloses KI-Tool für die Finanzwelt geschaffen. Hier bleibt das Ergebnis nicht nur vage, sondern wird zu einer echten Aufgabe. Auf die zum Vergleich wieder gleiche Frage, ob die Strabag-Aktie noch Kurspotenzial habe, erhält der User die Antwort: „Um das Kurspotenzial der Strabag-Aktie zu analysieren, benötigen wir bestimmte technische Indikatoren, auf die wir keinen Zugriff haben. Bitte gib den aktuellen Kurs der Strabag-Aktie sowie den 50 und 100 Tage gleitenden Durchschnitt ein. Zusätzlich benötigen wir den MACD-Wert (Moving Average Convergence/Divergence) und den 8 EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt über 8 Tage).“ Der Umgang mit dem OpenAI-KI-Model TradeGPT kann User also durchaus überfordern.

Andere KI-Trading-Tools, wie etwa Magnify – Invest with AI, scheinen nur ein eingegrenztes Aktienuniversum zu kennen. Die beim Prompt geforderte Eingabe des Tickers der Strabag-Aktie (STRSTR) führt zu dem Ergebnis: „Not found.“