Varta-Aktionäre: Abgezockt und abrasiert

Aber langsam. Das in Deutschland geltende vorinsolvenzliche Sanierungsverfahren oder, genauer, „Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen“ macht es möglich, dass angeschlagene Unternehmen zwar weiterexistieren, Altaktionäre aber schlicht enteignet werden.

Genau das soll nun den Tausenden Varta-Kleinaktionären, darunter auch rund 500 aus Österreich, blühen, deren Aktien zuletzt noch 160 Millionen Euro wert waren. Ihnen wird auch die Möglichkeit genommen, bei einer nun folgenden Kapitalerhöhung von Varta mit dabei zu sein.

Anders als Investor Tojner also, der neben Porsche weiter 50 Prozent am Unternehmen besitzen wird, werden sie an möglichen zukünftigen Gewinnen des Batterieherstellers nicht mehr partizipieren können. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ bezeichnet die Kleinaktionäre von Varta deshalb auch treffend als „die Verlierer im Varta-Drama“.

Großaktionär Tojner aber, der sich in der Öffentlichkeit selbst auch gerne als Verlierer in dem Drama darstellt, bleibt als Eigentümer mit dabei. Und das, obwohl er eingesteht, als Aufsichtsratschef von Varta Fehler gemacht, etwa vom Management Risikoanalysen zu spät eingeholt zu haben. Das soll verstehen, wer will.

Ein Blick in die Schweiz offenbart für Kleinaktionäre ähnlich Unverständliches: Dort wurden letztes Jahr Tausende Aktionäre der kriselnden Credit Suisse bei der Fusion mit der Konkurrenzbank UBS „rasiert“. Ihnen ist damals ein Milliarden-Schaden entstanden. Mitspracherecht hatten sie keines. Die UBS hat übrigens kürzlich zum Halbjahr einen überaus hübschen Nettogewinn von 1,1 Milliarden Dollar erzielt. Und die rasierten Kleinanleger fragen sich zu Recht, ob das damals nicht auch anders gegangen wäre.

Zudem sind viele Länder in Europa in den letzten Jahren dazu übergegangen, Hauptversammlungen per Gesetz virtuell abhalten zu lassen. Damit nimmt man vielen Kleinanlegern die Freude an der Teilnahme. Wer hört sich schon gerne stundenlange Präsentationen im Netz an und hat dann auch noch die Geduld, anschließend seine Stimme abzugeben oder sogar Fragen zu stellen? Auch das läuft also ein wenig auf die Enteignung von Kleinaktionären hinaus und ist der Aktienkultur in Europa nicht unbedingt zuträglich.

Solange die Gesetzgeber in Europa all das problemlos durchgehen lassen, brauchen wir das Wort „Kapitalmarktunion“ gar nicht erst in den Mund zu nehmen. Eine Kapitalmarktunion, in der Kleinanleger zunehmend entrechtet werden und nur als Mittel zum Zweck dienen sollen? Das wird so nicht funktionieren.

Ja, an den Börsen kann man Geld verlieren. Viel Geld sogar. Das dürfte sich nun wirklich zur Genüge herumgesprochen haben. Dass Kleinanleger gegenüber kapitalstärkeren und besser vernetzten Großanlegern aber nahezu immer die Verlierer sind, und das mit Billigung der europäischen Gesetzgeber, das ist dem Wunsch der EU, die Aktionärsquote gegenüber jener in den USA anzuheben, aber bestimmt nicht förderlich.

Dafür dürfen sich die Sozialisten freuen, die Aktien immer als Teufelszeug der Kapitalisten bezeichnet haben. Für sie ist der Fall Varta mit seinen vielen kleinen Verlierern bestimmt Wasser auf die Mühlen.