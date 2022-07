Sprache sekundenschnell in Schrift verwandeln mit Speechnotes

ARTIKEL-INHALT

Speechnotes: Sprache kostenlos in Texte umwandeln

Wir alle haben schon einmal eine App auf unsere mobilen Geräte geladen, die angeblich "kostenlos" war. Nur um dann festzustellen, dass die wichtigsten Funktionen deaktiviert oder praktisch in die Knie gezwungen waren.

Speechnotes steht diesen pessimistischen Erwartungen mit einigen sehr nützlichen Funktionen entgegen. Die Anwendung kann mit den jeweils passenden Apps kostenlos auf Android-Mobilgeräten oder auf jedem Computer mit einem Chrome-Browser genutzt werden.

Aber ist diese Wiederverwendung des Google Speech Engine die Zeit wert, auch wenn sie kostenlos ist? Welche Vorteile bietet die Software tatsächlich und inwieweit kann sie für Unternehmen interessant sein? Diesen Fragen soll der folgende Artikel auf den Grund gehen.

Die wesentlichen Vorteile von Speechnotes

Entwickler Rehavat Ilan setzt mit dem Spracherkennungs-Editor Speechnotes auf ein simples Prinzip: mit einem reduzierten Design und mithilfe des Google Speech Engine eine einfache Anwendung zur Verfügung stellen, die die Transkription von Gesprochenem in Sekunden erledigt.

Einfacher geht es kaum: Die schnörkellose Benutzeroberfläche von Speechnotes. Das Ergebnis der Text-Transkription ist brauchbar, wenn auch nicht perfekt. © VGN Digital

Doch was kann die Software tatsächlich und für welche Sprachen funktioniert sie? Im Folgenden haben wir Ihnen die wichtigsten Vorteile & Features von Speechnotes zusammengefasst:

Einfachheit: Für eine webbasierte Anwendung ist Speechnotes eine bemerkenswert einfache Anwendung, die den Fokus auf das Wesentliche legt. Im Grundaufbau besteht Speechnotes aus einem symbolbasierten Menü auf der linken Seite, einem Arbeitsbereich in der Mitte und einigen Hinweisen zum Umgang mit Interpunktion auf der rechten Seite.

Für eine webbasierte Anwendung ist Speechnotes eine bemerkenswert einfache Anwendung, die den Fokus auf das Wesentliche legt. Im Grundaufbau besteht Speechnotes aus einem symbolbasierten Menü auf der linken Seite, einem Arbeitsbereich in der Mitte und einigen Hinweisen zum Umgang mit Interpunktion auf der rechten Seite. Hohe Präzision: Laut Entwickler Rehavat Ilan liegt die quantitative Genauigkeit bei der Transkription bei über 90 %. Dies liegt sicher unter der Performance professioneller, kostenpflichtiger Transkriptions-Softwares, ist jedoch für eine kostenlose Lösung ein starkes Statement.

Laut Entwickler Rehavat Ilan liegt die quantitative Genauigkeit bei der Transkription bei über 90 %. Dies liegt sicher unter der Performance professioneller, kostenpflichtiger Transkriptions-Softwares, ist jedoch für eine kostenlose Lösung ein starkes Statement. Möglichkeiten zum Export: Die erfassten Wörter können als Textdatei oder Word-Dokument gespeichert, per E-Mail verschickt, gedruckt oder auf Google Drive hochgeladen werden. Sie werden automatisch im System gespeichert.

Die erfassten Wörter können als Textdatei oder Word-Dokument gespeichert, per E-Mail verschickt, gedruckt oder auf Google Drive hochgeladen werden. Sie werden automatisch im System gespeichert. Multiple Sprachen: Die unterstützten Sprachen sind exakt diejenigen, die auch der Google-Assistent versteht. Dazu gehören eine Vielzahl von Sprachen wie Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Arabisch sowie verschiedene andere europäische und asiatische Sprachen.

Die unterstützten Sprachen sind exakt diejenigen, die auch der Google-Assistent versteht. Dazu gehören eine Vielzahl von Sprachen wie Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Arabisch sowie verschiedene andere europäische und asiatische Sprachen. Verfügbar als App: Neben der Chrome-Browserlösung ist Speechnotes auch als Android-App verfügbar, die auf jedem modernen Android-Handy oder -Tablet mit Mikrofon funktionieren sollte. Die werbefreie Vollversion der App unterstützt auch die Aufnahme von Diktaten im Offline-Modus. Leider gibt es bis heute keine Version für iOs im Apple Store.

Neben der Chrome-Browserlösung ist Speechnotes auch als Android-App verfügbar, die auf jedem modernen Android-Handy oder -Tablet mit Mikrofon funktionieren sollte. Die werbefreie Vollversion der App unterstützt auch die Aufnahme von Diktaten im Offline-Modus. Leider gibt es bis heute keine Version für iOs im Apple Store. Transkription von Audio und Video: Ein zusätzliches Feature bietet Speechnotes mit der automatischen Transkription von Audiodateien in Englisch und anderen Sprachen an. Diese ist zwar nicht kostenfrei, aber preislich sehr überschaubar. Der Einsatz künstlicher Intelligenz ermöglicht hier eine bis zu 95 % exakte Transkription.

Für wen ist die Software geeignet?

Wer bei der Arbeit schnell Gedanken bzw. Sätze festhalten und sofort in Schriftform bringen will, kann das mit der simplen Diktierfunktion tun. Speechnotes eignet sich dabei zur Dokumentation oder Bestandsaufnahme in zahlreichen beruflichen Umfeldern.

Letztlich kann jeder, der schneller arbeiten will oder die herkömmliche Tastatureingabe leid ist, von Speechnotes profitieren. Da Menschen fast immer schneller sprechen als tippen, kann das Tool viele Arbeitsleistungen in Unternehmen effizienter gestalten.

Auch Menschen, die an körperlichen Einschränkungen leiden oder das Maschineschreiben nicht in im frühen Alter erlernt haben, können Speechnotes flexibel einsetzen. Sucht ein Unternehmen also eine einfache Möglichkeit, beim Texten für Barrierefreiheit zu sorgen, ist Speechnotes eine denkbare Lösung.

Wer zudem die Smartphone-App nutzt, ist auch unterwegs in der Lage, Sprachnotizen oder Textelemente einzusprechen. Auch dies kann für Unternehmen hilfreich sein, um Mitarbeitern zu zusätzlicher Flexibilität zu verhelfen.

Und natürlich werden auch Transkribierende (vom Azubis bis hin zu Berufsprofis) Speechnotes äußerst nützlich finden. Mit der automatischen Transkription von Audio- und Videodateien für geringes Geld kann viel Zeit gespart und die Arbeit spürbar vereinfacht werden.

Voraussetzungen zur Nutzung von Speechnotes

Um Speechnotes nutzen zu können, sind nur minimale Anforderungen gegeben:

Ein PC bzw. mobiles Gerät wie Laptop, Tablet oder Smartphone mit Internetzugang

Der Chrome Webbrowser

Keine Installation nötig

Wer die Transkription von Audio- und Videodateien anpeilt, muss zusätzliche Voraussetzungen erfüllen:

Ein PC bzw. mobiles Gerät wie Laptop, Tablet oder Smartphone mit Internetzugang

Anmeldung per Google-Konto

Zugelassene Formate: .aac, .m4a, .avi, .mp3, .mp4, .mpeg, .ogg, .raw, .flac, .wav, .mov, .amr

Kosten: 0,1 USD pro aufgenommene Minute

Keine Annahme physischer Datenträger

Kosten für den Einsatz in Unternehmen

Die Grundfunktionen von Speechnotes werden komplett kostenlos zur Verfügung gestellt. Wer mit der Software zufrieden ist, hat die Möglichkeit, sich über eine Spende erkenntlich zu zeigen.

Wer den Funktionsumfang erweitern will, kann über den Chrome Web Store die Browsererweiterung für Google Chrome installieren. Mit dem Extra-Tool können Sie unbegrenzt diktieren und auf jeder Website sprachgesteuert tippen, schnell editierbare Stempel erstellen und ohne Werbung arbeiten.

Eine neue Funktion, die kürzlich eingeführt wurde, ist Speechnotes Files, ein Transkriptions-Dienst für Audio- und Videodateien. Hier lassen sich ganz simpel Dateien hochladen oder anwählen, die dann von einer Software transkribiert werden sollen.

Dieser Dienst kostet nur 10 US-Cent pro Minute oder weniger und ist damit preislich sehr erschwinglich. Für diesen Dienst müssen Sie ein Guthaben aufladen, das Sie dann für die Transkription verwenden. Sie können Blöcke von 45 Minuten, 120 Minuten, 10 oder 20 Stunden kaufen. Jeder Block wird zum gleichen Preis berechnet, d. h. 20 Stunden kosten 120 Dollar, zehn Stunden 60 Dollar.

Download: Web- und Adroid-App

Deutsche Speechnotes Version: speechnotes.co/de

speechnotes.co/de Speechnotes im Google Play Store als App: play.google.com/store/apps

play.google.com/store/apps Kostenpflichtige US-Premium-Version: speechnotes.co

Fazit: Einfach und günstig

Speechnotes mag nicht die anspruchsvollste Lösung auf dem Markt sein – aber nicht jeder ist auf der Suche nach einem multifunktionalen Tool mit 100%iger Präzision. Was Speechnotes bietet, ist ein schnörkelloses Mittel, um Live-Sprache in getippte Wörter zu verwandeln, und damit ist es größtenteils erfolgreich. Wer im Unternehmen Mitarbeitern eine einfache und schnell zugängliche Lösung zur Umwandlung von Wort in Schrift anbieten will, kann mit gutem Gewissen einen kurzen Verweis auf Speechnotes machen.

Ein Kritikpunkt ist, dass das Chrome-Tool und die Android-App kein einheitliches Designkonzept oder ein gemeinsames Repository für die gemachten Notizen aufweisen.

Wo die Chrome-App einen Wert hat, macht die inhärente Funktionalität von Android diese Version von Speechnotes ein wenig überflüssig. Aber wenn Sie nur gelegentlich gesprochene Wörter schnell in Text umwandeln müssen, könnte Speechnotes für Sie auf beiden Plattformen nützlich sein.