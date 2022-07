Tucan.ai: Meetings effizient transkribieren mit Speech-to-Text KI

ARTIKEL-INHALT

Was leistet die KI-Software tucan.ai?

Mit der Corona-Pandemie wurden digitale Meetings wichtiger als je zuvor. Doch auch wenn die Nutzung von Remote-Tools wie Videokonferenzen exponentiell gestiegen ist, hat sich die Qualität der Meetings oft nur geringfügig verbessert. Genau hier setzt tucan.ai an.

Das Unternehmen beschreibt sich selbst als junges DeepTech-Startup aus Berlin, das Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt, die Menschen von repetitiven bürokratischen Aufgaben befreien soll. Mit einem siebenstelligen Investment von IBB Ventures in der Tasche ist tucan.ai jüngst an den Markt gegangen. Das hat einen triftigen Grund: Der Investor traut dem 2019 gegründeten Unternehmen zu, die Meeting-Kultur in Unternehmen mit seiner KI-Software zu revolutionieren. Und IBB Ventures ist damit nicht alleine. Weitere Partner von tucan.ai sind Porsche, Axel Springer, die Telefonica und der Deutsche KI Bundesverband.

Wie das gelingen soll? Die von tucan.ai entwickelte KI-Software zeichnet Besprechungen auf, transkribiert sie und fasst sie sinnvoll zusammen. Die von Künstlicher Intelligenz getriebene Software liefert automatische Transkripte, Untertitel & Ergebnisprotokolle für Team-Meetings und optimiert sich obendrein kontinuierlich selbst.

Die Kern-Leistungen von tucan.ai

Transkription von Meetings: Der KI-Assistent „Meeting KI beta“ ist das Herzstück der Plattform. Meetings werden hier geplant, die Teilnehmer eingeladen, Meetings durchgeführt und nachbereitet. Dabei können Meetings und Calls via Zoom, Google Meet oder MS Teams protokolliert und mit automatischen Notizen und Ergebnisprotokollen versehen werden.

Transkription von Audio & Video: Tucan.ai ermöglicht nicht nur die „Live-Transkription" von Meetings, auch externe Audio- und Videodateien können mittels Tucan.ai in Schriftform transformiert werden. Durch den simplen Upload von Files werden diese umgewandelt. So können auch Aufzeichnungen von Meetings oder wichtiger Input transkribiert und für alle leserlich verfügbar gemacht werden.

Vorteile beim Einsatz in Unternehmen

Beim Einsatz in Unternehmen ergeben sich daraus etliche Vorteile, die ein kostenpflichtiges Abo rechtfertigen.

Weniger Stress: Multitasking-Aufgaben erhöhen das Stressempfinden. Hier hilft tucan.ai bei der Konzentration aufs Wesentliche: Die Organisation wird vereinfacht, Agenden, Notizen und Zusammenfassungen automatisch erstellt. Das öffnet wiederum Türen zu neuer Kreativität.

Mehr Produktivität: Tucan.ai ermöglicht mehr Produktivität bei einer gleichbleibenden Arbeitsstundenzahl pro Woche. Laut Florian Bogenschütz, CEO des zur telefonica-Gruppe gehörenden Start-up Accelerator Wayra, wird für Unternehmen sogar die 4-Tage-Woche möglich.

Zeitersparnis: Tucan.ai protokolliert alles, was die Meetingteilnehmer sagen, identifiziert wichtige Gesprächspunkte und schreibt automatisierte Zusammenfassungen der Inhalte.

Mehrsprachigkeit: Bisher sind nur Englisch und Deutsch verfügbar, was für manche Unternehmen ein Problem darstellen wird. Hier ist die KI-Software aber besonders ausgereift: Lokale Dialekte und Sprachmuster werden präzise identifiziert und die Erkennung KI-basiert weiter optimiert.

Datensicherheit: Die Daten bleiben entweder auf den tucani.ai eigenen Servern in Frankfurt oder können on-premise an das jeweilige Unternehmen ausgegeben werden.

Die Tucan.ai Gründer Michael Schramm, Lukas Rintelen und Florian Polak (von links) © Tucan.ai

Wo ist der Einsatz von Tucan.ai sinnvoll?

Die Software ist vor allem für Unternehmen mit hohen Meeting-Aufkommen interessant, die viel Zeit darin investieren, Meetings anschließend zu verschriftlichen. Tucan.ai ist eine effiziente Lösung suchen, die Zeit, Geld und Nerven spart. Und natürlich auch neue Kapazitäten schafft - zumal da Konferenzen mitunter ohnehin eher zeitraubend und nicht immer effizient im Ergebnis sind.

Doch auch Unternehmen, die punktuell Transkripte erstellen müssen, sind hier richtig. Da Tucan.ai auch Modelle anbietet, die pro Transkription bzw. genutzte Audio-Minute abrechnen, kann die Software auch nach Bedarf für einzelne Projekte eingesetzt werden.

Aktuell beschränkt sich Sprachunterstützung noch auf Englisch und Deutsch – ist dafür aber sehr treffsicher beim Erkennen von Dialekten und Sprachvarianten.

Voraussetzungen für die Nutzung

Tucan.ai ist sehr nutzerfreundlich und übersichtlich bzw. fokussiert in der Bedienung. Mit einer kostenlosen Testphase kann man direkt loslegen, was lediglich die Registrierung per E-Mail erfordert. Da die Software noch in der Beta-Phase läuft, ist die Integration externer Software begrenzt: Lediglich Zoom, Microsoft Teams oder Google Meet lassen sich bisher einbinden. Dies dürfte sich aber kontinuierlich erweitern.

Sollen Audio- oder Videodateien transkribiert werden, müssen in einem der folgenden Dateiformate vorliegen: FLAC, Wave (WAV), MP3, AAC und M4A werden als Audiodateien akzeptiert. Für Video (bis zu 2 GB) sind MP4, MOV oder WMV Voraussetzung.

Die Kosten und Preismodelle

Tucan.ai kann vorab kostenlos und ohne vertragliche Verpflichtungen getestet werden. Ist die Testphase vorbei, gilt es, sich zwischen vier Plänen zu entscheiden:

Pro Transkript On Demand Monatliches Abo mit Mindestdauer von drei Monaten Enterprise Modelltyp Volle Flexibilität Pro Minuten basis für die Standard-Rate (€0,45/Min.) Standard PaketeTarifoption, flexibel kombinierbar mit allen anderen Angeboten BestpreismodellMonatslizenzen mit 10h-Volumen zur Spitzen-Rate (€0,12/Min.) Hohes VolumenFür Unternehmen, mit persönlichem Support und B2B-Rabatten Preis € 0,45 pro Audio-Minute der Transkription 3h für €65 (€0,36/Min.) | 5h für €99 (€0,33/Min.) | 10h für €149 (€0,25/Min.) | 20h für €249 (€0,21/Min.) 1 monatliche Lizenz inkl. 10h Audio-Volumen für €70/Lizenz (€0,12/Min.) individuell geeignet für einzelne Projekte größere Projekte und unregelmäßige Nutzung regelmäßigen Transkriptionsbedarf individuelle Bedürfnisse in der Cloud und on-premise. kompatibel mit Zoom, MS Teams oder Google Meet Zoom, MS Teams oder Google Meet Zoom, MS Teams oder Google Meet Zoom, MS Teams oder Google Meet

Die Software zum Download

Link zur kostenlosen Testphas etucan.ai/register

Link zu den Preismodellen: lp.tucan.ai/preise

Fazit

Ob Tucan.ai dem Anspruch gerecht wird, die Meeting-Kultur der Zukunft zu revolutionieren, wird sich zeigen. Das erste Angebot aus der Beta-Phase ist aber bereits vielversprechend: Das ansprechende und intuitive Design, die KI-betriebene Automatisierung von Prozessen und die sinnvollen Features bergen reichlich Potenzial.

Und doch muss hinsichtlich der Integration von Kommunikationssoftware und CRM-Systemen noch viel getan werden. Nur so kann eine einfache Einbindung in betriebliche Prozesse zu gewährleistet werden. Auch die sprachliche Einschränkung auf Englisch und Deutsch grenzt die möglichen Zielgruppen noch ein.

Das VC-finanziertes Deeptech-Startup aus Berlin steht so sicher noch am Anfang, kann aber in den nächsten Jahren gewiss noch für Gesprächsstoff sorgen.