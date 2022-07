Dragon Speech Recognition - Sprache präszise in Text umwandeln

Schreibarbeiten lassen sich durch eine Spracherkennungs-Software, die Gesprochenes automatisch in Text umwandelt, wesentlich effizienter erledigen. Dragon Professional des Softwareanbieters Nuance zählt zu den meistgenutzten Anwendungen dafür. Was Dragon Professional im Unternehmenseinsatz bringt.

Was bietet Dragon Professional?

Dragon Professional ist eine klassische, KI-basierte Spracherkennungssoftware, die sich sowohl auf dem PC als auch auf Mobilgeräten (mittels Dragon Anywhere Individual) nutzen lässt. Sie bietet folgende Funktionen:

Schnelle und genaue Dokumentation durch Diktat, dabei lassen sich auch Audioaufnahmen in einen bearbeitbaren Text umwandeln.

dabei lassen sich auch Audioaufnahmen in einen bearbeitbaren Text umwandeln. Die Genauigkeit der Aufnahme kann für einzelne Personen kalibriert werden und berücksichtigt dabei die Stimmlage beim Diktat, den Abstand zum Mikrofon, eventuelle Umgebungsgeräusche, sowie einen individuellen Akzent-

werden und berücksichtigt dabei die Stimmlage beim Diktat, den Abstand zum Mikrofon, eventuelle Umgebungsgeräusche, sowie einen individuellen Akzent- IntelligentecKI-Lernprozesse – häufige Wörter und Redewendungen sowie Korrekturen werden automatisch erkannt und in den Wortschatz des Programms aufgenommen, um die Übertragungsqualität zu verbessern. Einzelne Wörter können gezielt trainiert werden.

– häufige Wörter und Redewendungen sowie Korrekturen werden automatisch erkannt und in den Wortschatz des Programms aufgenommen, um die Übertragungsqualität zu verbessern. Einzelne Wörter können gezielt trainiert werden. Intelligente Formatierungsregeln , die sich automatisch an die Art und Weise der individuell üblichen Darstellung für Textteile wie Abkürzungen, Datum oder Telefonnummern anpassen.

, die sich automatisch an die Art und Weise der individuell üblichen Darstellung für Textteile wie Abkürzungen, Datum oder Telefonnummern anpassen. Sprachbefehle für Formatierungen und Satzzeichen sowie für Korrekturen und Kurzbefehle (wie beispielsweise das Erstellen eines neuen Dokuments, das Öffnen oder das Speichern von Dokumenten).

für Formatierungen und Satzzeichen sowie für Korrekturen und Kurzbefehle (wie beispielsweise das Erstellen eines neuen Dokuments, das Öffnen oder das Speichern von Dokumenten). Schnittstellen zu allen gängigen Geschäftsanwendungen , beispielsweise Word, Excel, Browser, E-Mail-Client zur direkten Eingabe.

, beispielsweise Word, Excel, Browser, E-Mail-Client zur direkten Eingabe. Diktierte Texte können angehört werden.

Diktat für die deutsche Version ist auch in Englisch möglich.

Unternehmen können eine netzwerkbasierte Lizenzverwaltung nutzen und dabei Mengenrabatte für Volumenlizenzen erhalten.

Die Software ist für Geräte mit Touchscreen optimiert.

Biometrische Lösungen auf allen Kanälen ermöglichen es, Kunden zu authentifizieren und Betrug zu verhindern.

Der Hauptgrund für den Erfolg der Dragon-Software ist, dass die Spracherkennung äußerst zuverlässig und präzise arbeitet. Nuance hat von Opus Research auch die höchste Bewertung für intelligente virtuelle Assistenten im Enterprise-Bereich erhalten.

Für Texte mit neuen Fachbegriffen lässt sich der Wortschatz trainieren, damit diese flüssig und korrekt erkannt werden. Bei einer gemeinsamen Nutzung durch mehrere Personen können unterschiedliche Nutzerprofile angelegt werden, um eine effiziente Arbeit zu fördern und die jeweiligen Sprachmuster eindeutig zu erkennen. Darüber hinaus gibt es spezielle Lösungen, die beispielsweise für Diktate im Anwaltskanzleien, in der Medizin oder in der Forschung sowie für Behörden, Banken und Versicherungen, die jeweils mit einem entsprechenden Wortschatz ausgestattet sind.

Unterstützte Sprachen

Aktuell ist Dragon Professionell für die Sprachen Deutsch und Englisch verfügbar. Für verschiedene Aufgaben und Branchen sind spezielle Versionen bzw. Erweiterungen erhältlich, welche auf den Wortschatz und die Eigenheiten der Prozessabläufe in diesen Bereichen abgestimmt sind.

Das Unternehmen Nunance hat sich seit vielen Jahren auf Branchen wie Gesundheitswesen, Telekommunikation, Finanzwesen, Behörden und Rechtswesen spezialisiert, um dort die Arbeitsabläufe effizienter, präziser und wirtschaftlicher zu machen.

Den Angaben des Unternehmens Nuance zufolge wird die Lösung in 10.000 medizinischen Einrichtungen weltweit verwendet. 85 % der Fortune 100-Unternehmen und 80 % der Deutscnen Krankenhäuser nutzen Spracherkennungs-Lösungen von Nuance.

Dragon Sprachsoftware im klinischen Einsatz zur Befundaufnahme in der Radiologie. © Nuance.com

Für welche Anwendungen eignet sich das Tool am besten?

Die Spracherkennungssoftware eignet sich natürlich am besten für das Diktat von längeren oder auch kürzeren Texten. Darüber hinaus lässt es sich beispielsweise für folgende Zwecke nutzen:

Diktat von Briefen, Blogbeiträgen, Notizen, E-Mails

Korrektur von bereits geschriebenen Texten

Bedienung des Browsers zum Surfen und Suchen nach bestimmten Informationen

Einträge im elektronischen Kalender vornehmen

Navigation und Befehle für soziale Medien wie Facebook oder Twitter per Spracheingabe ausführen lassen

effiziente Dokumentation von Kundendaten

Protokollieren von Verhandlungen, Meetings oder Anhörungen

Transkribieren von Audioaufnahmen

Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Spracherkennungssoftware kann in der kontaktlosen Übertragung von Audioaufnahmen in Texte gesehen werden. Dies ist beispielsweise im Gesundheitswesen hilfreich, um Hygienemaßnahmen zu verbessern oder auch um Protokolle von Maßnahmen ohne Schreibarbeiten aufzunehmen. In der Industrie können Diktate oder Sprachbefehle am Arbeitsplatz eine reibungslose Produktion unterstützen. Für Bereiche wie den öffentlichen Dienst lässt sich das Tempo für Schreibarbeiten mit den diktieren Funktionen wesentlich steigern. Monotone Arbeiten mit einer ungünstigen Sitzhaltung an der Tastatur werden so reduziert. Das kann die Gesundheit und auch die Motivation der Mitarbeiter positiv beeinflussen.

Mit Dragon Professional oder Dragon Home können Personen mit Einschränkungen in der Motorik wieder besser am gesellschaftlichen Leben teilnehmen oder beruflich tätig werden. Per Spracheingabe lassen sich sämtliche Befehle für die Erstellung und das Diktat von verschiedensten Dokumenten ausführen. Dabei funktioniert die Software von Beginn an mit einer ausgesprochen hohen Genauigkeit und lässt sich sehr einfach bedienen.

Voraussetzungen für den Einsatz in Unternehmen

Für den Einsatz in Unternehmen sind sowohl Einzelplatzlizenzen als auch Gruppenlizenzen von Dragon Professionell erhältlich. In Kombination mit Dragon Anywhere, der Lösung für Mobilgeräte, lassen sich die Mitarbeiter darüber hinaus mit einer mobilen Lösung ausstatten, die das Protokollieren vor Ort, das Diktieren von Memos oder E-Mails sowie weitere Arbeiten mit Texten oder Daten auf Smartphones und Tablets unterstützt.

Für eine Einzelplatzlösung sind folgende technische Voraussetzungen nötig:

RAM: Mindestens 4 GB

CPU: Intel Dual-Core- oder gleichwertiger AMD-Prozessor (schnellere Prozessoren steigern die Leistung)

Freier Festplattenspeicher: 8 GB

Unterstützte Betriebssysteme: Windows 7, 8.1, 10 (32- und 64-Bit); Windows Server 2008 R2 und 2012 R2

aktueller Browser für die Onlinehilfe

Soundkarte, die 16-Bit-Aufnahmen unterstützt

Internetverbindung für den Produktdownload und die automatische Produktaktivierung (ein schneller anonymer Prozess)

Für eine EMR-Unterstützung (Electronic Medical Record) wird Dragon Medical One benötigt

Die Einarbeitungszeit für die Mitarbeiter bzw. die Einweisung kann innerhalb kürzester Frist erfolgen. Die meisten Funktionen sind selbsterklärend. Nach der Installation werden die Nutzer automatisch durch den Kalibrierungsprozess für Stimme und Mikrofon geführt. Danach kann direkt mit der Arbeit begonnen werden.

Preise für Software und Zubehör

Die verschiedenen Versionen lassen sich direkt über den Nuance Shop erwerben und der Download installieren. Die aktuelle Preise für Dragon Professionell und passendes Zubehör:

Angebot Preis Dragon Professional Individual 15 699 € Dragon Professional Group - Für Unternehmen Ab 849 € je Benutzer (Rabatt bei Volumenlizenzen möglich) Dragon Anywhere App für Android-Geräte sowie Geräte mit iOS Kostenfrei für zwölf Monate in der Basisinstallation enthalten, danach 150 € jährlich Dragon Home (für Privatanwender) 199 € USB-Headset 42 € PowerMic 259 €

Fazit: Clevere Lösung für den professionellen Einsatz

Nuance Dragon Professional bietet eine clevere Lösung sowohl für Einzelanwender als auch für Unternehmen, Behörden und Organisationen. Privatanwender können sich mit Dragon Home die tägliche Arbeit am PC wesentlich erleichtern und die Kommunikation über soziale Medien oder E-Mail schneller erledigen.

Für Unternehmen, Behörden und Organisationen bietet die Spracherkennungssoftware ein großes Potenzial für eine präzisere, schnellere und wirtschaftlichere Arbeit beim Erstellen von unterschiedlichsten Dokumenten mit Text. Dabei können auch unterwegs Audioaufnahmen für Protokolle gespeichert und später in ein bearbeitbares Dokument umgewandelt werden. Mit seinen speziellen Branchenlösungen bietet der Softwareanbieter Nuance für zahlreiche kritische Branchen maßgeschneiderte Produkte an.

Alternativ lässt sich die Dragon Anywhere App nutzen, um direkt über ein Mobilgerät Texte für Notizen, E-Mails oder andere Nachrichten per Spracheingabe zu erstellen. Wer die Funktionen vor dem Kauf kennen lernen möchte, kann eine kostenfreie Testversion bestellen.