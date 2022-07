Apple Dictation – Alltagstaugliche Voice Control für Apple-Geräte

Sprachsteuerung mit Dictation/Voice Control am Apple Mac

Apple Dictation ist ein Speech-to-Text Service von Apple. Durch die tiefe Integration der Voice Control direkt ins Apple-Betriebssystem macOS und Verfügbarkeit im gesamten Apple-Ökosystem ist sie in allen Anwendungen sowie in der Suche benutzbar.

Apple Dictation - auch bekannt als Voice Control - ist die von Apple selbst entwickelte Sprachsteuerungs, die eng mit "Siri" auf iPhones verwandt, aber nicht mit Siri gleichzisetzen ist. Nach der Aktivierung ist die Software, je nach Einstellungen am Computer über die Tastatur oder per Sprachbefehl verfügbar.

Benutzer anderer Betriebssysteme wie Windows haben allerdings das Nachsehen. Auch wenn das Betriebssystem auf einem Apple-Gerät installiert sein sollte. Apple Dictation ist ausnahmslos nur auf macOS und iOS Geräten verfügbar.

Die Einrichtung funktioniert flott und problemlos: In den Systemeinstellungen wird unter dem Punkt „Tastatur“ im Untermenü „Diktat“ die Diktierfunktion aktiviert und ist nach Bestätigung der Datenschutzerklärung sofort verfügbar. In diesem Menü kann auch die Sprache ausgewählt werden, in der diktiert werden soll.

Verfügbare Sprachen sind neben Deutsch auch Englisch in verschiedenen Versionen je nach Land, Französisch, Spanisch und viele weitere. Eine vollständige Liste der unterstützten Sprachen finden Sie hier.

Apple Dictation funktioniert allerdings nur mit einer Sprache „gleichzeitig“ – wenn beispielsweise zwischen zwei Dokumenten auf Deutsch ein englischer Text diktiert werden soll, ist eine Umstellung in den Systemeinstellungen notwendig. Eine direkte Umstellung im Diktierfenster oder über die Tastatur ist nicht vorgesehen.

So funktioniert Apple Dictation

Nach Aktivierung der Apple Dictation Funktion ist die Verwendung in einem Dokument oder Textfeld unkompliziert: Der Cursor wird an die Stelle bewegt, an der der Text eingefügt werden soll. Danach wird die Taste mit dem Mikrofonsymbol einmal kurz gedrückt, oder - falls diese beim benutzten Gerät in der Reihe mit den Funktionstasten nicht verfügbar ist – unter „Bearbeiten“ und „Diktat starten“ aktiviert.

Im Wiedergabefenster der Diktierfunktion sollte anschließend ein Mikrofonsymbol mit Pegelanzeige erscheinen und ein Ton abgespielt werden, der signalisiert, dass der Computer bereit ist, ihr Diktat zu verarbeiten. Anschließend wird in normaler Geschwindigkeit der Text ausgesprochen – auch Satzzeichen lassen sich so einfügen, genauso wie einfache Formatierungsoptionen ausführen. So erkennt Apple Dictation Worte wie „Ausrufezeichen“, „neue Zeile“ und „neuer Absatz“. Eine vollständige Übersicht der unterstützten Satzzeichen und Befehle finden Sie hier.

Die einfache Aktivierung der Speech-to-Text Anwendung ist möglich, weil Diktierfunktion tief in das Betriebssystem integriert ist. Nach der erfolgten Einrichtung ist sie über die Tastatur oder das Menü erreichbar und funktioniert anschließend in nahezu jeder App. Auch die Apple-eigene Suche in macOS ist mit Apple Dictation nutzbar.

Die Kosten für den Einsatz von Apple Dictation

Apple Dictation ist, im Unterschied zu vielen Drittanbietern, vollumfänglich kostenlos zu nutzen – allerdings, wie angeführt, eben nur auf Apple Geräten. Eine Version für Windows Computer oder Android Smartphones existiert nicht. Auf Apple Geräten ist sie dafür sowohl auf Mac Computern als auch iPhones zu finden und basiert auf derselben Technologie.

Die Textverarbeitung direkt auf dem Gerät geschieht bei Apple Dictation nur bei Computermodellen, die mit Apple Silicon Prozessoren ausgestattet sind. Bei allen Mac Computern mit Intel Prozessoren läuft die Speech-to-Text Verarbeitung von Apple Dictation auf Servern von Apple in der Cloud.

Die Cloud-Lösung bringt nicht nur Compliance- und datenschutzrechtliche Bedenken und Probleme mit sich, sondern bedeutet auch, dass die Geräte immer im Internet sein müssen. Ohne Internetverbindung ist bei älteren Modellen die Diktierfunktion also nicht verfügbar.

Fazit

Zusammenfassend stellt Apple Dictation eine zufriedenstellende Basislösung für Mac Benutzer dar. Durch die direkte Integration in das Apple Betriebssystem, die kostenlose und unkomplizierte Verwendung und die gute Spracherkennung ist Apple Dictation auf jeden Fall für einfache Diktieraufgaben geeignet. Notizen oder Mails sind damit schnell erstellt.

Die Tatsache, dass eine Sprachenumstellung nur kompliziert über die Systemeinstellungen funktioniert, genauso wie der Nachteil, dass bei vielen Geräten eine Internetverbindung zum Diktieren bestehen muss, schränken die Praktikabilität ein.

Beim professionellen Einsatz ist außerdem auf die entsprechenden Datenschtz- und DSGVO-Bestimmungen zu achten.