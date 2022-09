Firmenwagen und Sachbezug: Diese Modelle sind steuerbegünstigt

Ein Firmenauto ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn man nämlich das vom Unternehmen zur Verfügung gestellte Fahrzeug auch privat nutzt, gilt das als Sachbezug. Das bedeutet nichts anderes als, dass der Staat für diese Zuwendung der Firma einen üppigen Obolus einhebt, den sogenannten Sachbezug.

ARTIKEL-INHALT

Was ist ein Sachbezug?

Sachbezüge sind Vorteile aus einem Dienstverhältnis, die nicht in Geldwerten Vorteilen bestehen. Sachbezüge sind als Teile des Arbeitsentgeltes über das Lohnkonto abzurechnen und mit einem Sachbezugswert, der vom Finanzministerium festgelegt, steuerlich eingestuft wird. Am häufigsten kommt der Sachbezug bei Firmenfahrzeugen zur Geltung, sofern diese auch privat genutzt werden.

Wie hoch der Sachbezug ist, hängt vom Schadstoffausstoß des Modells der Wahl ab. Als Bemessungsgrundlage dient laut Gesetz der CO2-Ausstoß. Dazu wird jedes Jahr ein neuer Grenzwert für den C02-Ausstoss festgelegt. Modelle, die diesen Grenzwert unterschreiten sind steuerbegünstigt.

Dieser Grenzwert vermindert sich jährlich um drei Gramm CO2 pro Kilometer. Das bedeutet: Jedes Jahr dürfen Neuwagen, die als Dienstwagen genutzt werden, weniger des gesundheitsschädlichen Kohlendioxides aus dem Auspuff lassen, um steuerlich begünstigt zu sein.

Wie hoch ist der Sachbezug für Firmenautos?

Der steuerbegünstigt Sachbezug beträgt 1,5 Prozent des Anschaffungswertes inklusive Umsatzsteuer und Normverbrauchsabgabe. Für diese schadstoffarmen Kfz beträgt die maximale Höhe von 720 Euro pro Monat.

Für jedes Modell mit einem C02-Ausstoß über dem im jeweiligen Jahr festgelegten Grenzwert ist monatlich zwei Prozent der tatsächlichen Anschaffungskosten des Fahrzeugs zu zahlen. Der Sachbezug beträgt in diesem Fall maximal 960 Euro.

Doch welche Modelle werden gemäß den Vorgaben der Finanz als schadstoffarm eingestuft?

Abgasmessverfahren nach WLTP

Wie hoch der C02-Ausstoß bei Fahrzeugen ist, wird seit April 2020 nach einem neuen Messverfahren geprüft. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden die Schadstoffe nach der sogenannten NEFZ gemessen, seither nach der realistischeren Messmethode WLTP. Gleichzeitig wurden Grenzwerte angepasst und sie werden jährlich um drei Gramm gesenkt. Damit werden die Vorgaben für steuerbegünstigten Sachbezug Jahr für Jahr verschärft.

Ab welchem Grenzwert für CO2-Emissionen der begünstigte Sachbezug gilt

Die CO2-Grenzwerte für erst zugelassene Kfz ab dem Jahr 2022 2022 135 g/km

2023 123 g/km

2024 129 g/km

2025 oder später 126 g/km

Voraussetzung für 1,5 Prozent Sachbezug vom Anschaffungswert Schadstoffarme Dienstwägen sind hingegen steuerlich begünstigt. Für sie müssen nur 1,5 Prozent des Anschaffungswerts abgeführt werden. Doch die Voraussetzungen dafür sind genau geregelt. Wird der Grenzwert der CO2-Emissionen des betreffenden Jahres im Jahr der Erstzulassung nicht überschritten, gilt für die Nutzungsdauer ein monatlicher Sachbezug von 1,5 Prozent der Anschaffungskosten.

der Anschaffungskosten. Wird der Grenzwert überschritten , ist für die Nutzung des Firmenautos ein monatlicher Sachbezug von zwei Prozent der Anschaffungskosten anzusetzen.

, ist für die Nutzung des Firmenautos ein der Anschaffungskosten anzusetzen. Bei Gebrauchtwagen ist die Bemessungsgrundlage der seinerzeitige Listenpreis oder wenn ein Nachweis möglich ist, gilt der Anschaffungswert. Das selbe gilt für gebrauchte Leasingfahrzeuge.

wenn ein Nachweis möglich ist, gilt der Das selbe gilt für gebrauchte Leasingfahrzeuge. Bei geleasten Neufahrzeugen wird der Sachbezugswert von den Anschaffungskosten berechnet, die der Berechnung der Leasingrate dient.

wird der Sachbezugswert Keine Gedanken über Sachbezugswerte müssen sich dagegen machen, wer ein Elektroauto als Firmenwagen fährt. Für sie entfällt der Sachbezug gänzlich.

So können Dienstwagen-Fahrer neben geringem C02-Ausstoß, Steuern sparen In welchen Fällen der halber Sachbezug angesetzt wird Abseits von niedrigem C02-Ausstoß gibt es eine weitere Möglichkeit, den Sachbezug zu senken: Wer nachweisen kann, dass der Firmenwagen im Jahresschnitt nicht mehr als 500 Kilometer pro Monat privat genutzt wird - einschließlich der Fahrten von der Wohnung zur Arbeitsstätte - kann den Sachbezug je nach Anzahl der Kilometer mit 0,75 Prozent (maximal 480 Euro) bis 1,0 Prozent und maximal der Anschaffungskosten ansetzen. „Damit nur der halbe Sachbezugswert anerkannt wird, muss aber entweder ein lückenlosen Fahrtenbuch geführt werden oder der Finanz ein anderer geeigneter Nachweis vorgelegt werden“, erklärt Wolfgang Höfle, Steuerexperte bei TPA. Mit unterschiedlichen Firmenwagen fahren, senkt die Steuer Steuerlich günstig kann es auch sein, wenn Dienstnehmer abwechselnd verschiedene Autos nützen. Dann ist nämlich der Durchschnittswert der Anschaffungskosten aller Fahrzeuge maßgeblich, beziehungsweise der Durchschnittswert des auf die Fahrzeuge anzuwendenden Prozentsatzes. Ist unter den verwendeten Fahrzeugen eines, für das ein Sachbezug von zwei Prozent gilt, wird ein Sachbezug von maximal 960 Euro fällig, in allen anderen Fällen sind es maximal 720 Euro.

Für welche Marken und Modelle 2022 der begünstigte Sachbezug gilt

Doch welche Modelle kommen überhaupt in Frage, um den begünstigten Sachbezug von 1,5 Prozent geltend machen zu können? Die großen Hersteller haben in den vergangenen Jahren ihre Palette an C02-schonenden Modellen erheblich ausgeweitet, einzelne wie Mini haben ihre Palette auch deutlich zurückgefahren.

Gängige Modelle mit begünstigtem Sachbezug

AUDI A1

A3

A3 Limousine

Q2

Q3

A4

A4 Avant

A5 Coupé

A5

Q5

A6

A6 Avant

Audi Q4 e-tron Elektromodell

Audi Q4 Sportback e-tron Elektromodell

Audi RS e-tron GT Elektromodell Weitere Infos zu Audi-Modellen bis 135 g/CO2

BMW

116i 5-Türer

218i Gran Coupé

225e xDrive Active Tourer

216d Gran Tourer

320e Limousine

320e Touring

420d Coupé

530e Limousine

530e Touring

X1 sDrive18d

X2 xDrive25e

Elektroauto, ohne Sachbezug

5er Limousine

7er Limousine

7er Limousine Lang

X1 SUV

X2 SUV

X5 SUV

BMW-Modelle ohne Sachbezug: i3, iX3, i4 eDrive40, iX, und i7

Weiter Infos zu den Modellen mit begünstigtem Sachbezug finden Sie hier.

Der Cupra Formentor ist als Hybrid besonders verbrauchsarm. © Rolf Klatt, Cupra

CUPRA

Leon 5-Türer

Leon SP Kombi

Born

Formentor

Weiterführende Infos zu den Cupra-Modellen

DACIA

Jogger: 1 HEV

Sandero: 3 Benziner

Duster: Diesel 2WD,

Jogger: 1 Benziner

Spring: 1 EV

FIAT 500 Elektro

Dolce Vita Hybrid

Fiat Panda Plus Hybrid

FORD

Explorer Plug-in-Hybrid

Fiesta Mild-Hybrid

Fiesta

Kuga Full-Hybrid

Kuga Plug-in-Hybrid

Puma Mild-Hybrid

Focus

Focus Mild-Hybrid

Mustang E-Mach, ohne Sachbezug

Weiterführende Informationen zu den Modellen finden Sie hier.

HYUNDAI i10

i20

Bayon

Kona Hybrid

Tucson - Hybrid 2 WD und Plug-In 4WD

Santa Fe - Plug-In 4WD

Kona Elektro - ohne Sachbezug

IONIQ 5 - ohne Sachbezug

Für den neuen kleine Jaguar E-Pace mit 3-Zylindermotor und E-Antrieb zahlen jene, die in als Dienstwagen von der Firma zur Verfügung gestellt bekommen, einen Sachbezug von 1,5 Prozent vom Anschaffungswert. © Jaguar

JAGUAR

Jaguar I-PACE (bei dem Modell ist gar kein Sachbezug weil BEV)

Jaguar E-PACE P300e

Jaguar F-PACE P400e

Jaguar XE D200 RWD R-Dynamic S

Jaguar XF Saloon D200 RWD R-Dynamic S

Der Range Rover © Range Rover

RANGE ROVER

Range Rover Evoque P300e

Range Rover Velar P400e

Land Rover Discovery Sport P300e

Land Rover Defender 110 P400e

Range Rover P440e und P510e

Range Rover Sport P440e und P510e

MAZDA Mazda MX-30 GTE

Mazda2

Mazda3

Mazda3 Sedan:

MazdaCX-30 Vertiefende Informationen zu den steuerbegünstigten C02-Modellen von Madza finden Sie hier.

Einer der steuerbegünstigten neuen Mercedes-Modelle für Dienstwagen-Fahrer: Der CLA Shooting Brake. © © Daimler AG

MERCEDES

A-Klasse Kompatklimousine

A-Klasse Limousine

B-Klasse

GLA, Elektro

CLA Coupé

CLA Shotting Brake

C-Klasse Limousine

C-Klasse T-Modell

C-Klasse Coupé

GLC SUV

GLC Coupé

Mehr Details zu den Mercedes-Modellen mit bis zu 135 g/km C02 finden Sie hier.

MINI Cooper 3-Türer

Cooper SE 3-Türer

Cooper 5-Türer

Cooper SE ALL4 Countryman

MITSUBISHI

Eclipse Cross PHEV, Plug-In-Hybrid

Space Star 1,2 Inform

Der Porsche Taycon wird rein elektrisch betrieben und ist daher vom Sachbezug befreit. © Rossen Gargolov, Porsche

PORSCHE Panamera E-Hybrid

Taycan - ohne Sachbezug

PEUGEOT

108 Vti 72 S&S 5-Gang Manuell Active

208 PureTech 75 S&S 5-Gang Manuell Active

RANGE ROVER

P400e Plug-in-Hybrid

Sport P400e Plug-in-Hybrid

Evoque eD4 E-Capablity, Diesel

Land Rover Discovery Sport eD4 E-Capabiltity

RENAULT Clio: 1 Diesel, 2 Benziner, 1 HEV

Captur: 3 Benziner, 1 HEV, 1 PHEV

Megane: 2 Benziner, 1 Diesel, 1 PHEV

Megane: Grandtour 1 Diesel, 2 Benziner, 1 PHEV

Megane E-Tech Electric: 2 EV

Zoe E-Tech Electric: 2 EV

Twingo E-Tech Electric: 1 EV

Arkana: 2 Benziner, 1 HEV

Kangoo: 3 Diesel, 1 EV

SEAT

Arona

Ateca

Ibiza

Leon 5-Türer

Leon SP Kombi

Weiterführende Infos zu den Seat-Modellen mit maximal 135 g/CO2

Der Skoda Fabia hat nicht nur den Red Dot Award für Produktdesign erhalten, er ist auch sehr sparsam. © Skoda

ŠKODA Fabia

Scala

Octavia

Ocatvia Combi

Kamiq

Karoq

Superb

Superb Combi

Enyaq iV - ohne Sachbezug

Enyaq Coupé iV - ohne Sachbezug Weiter Infos zu diesen Modellen

TOYOTA

Aygo X 1,0 VVT-i

Yaris

Yaris Cross

RAV4 Hybrid

C-HR Hybrid

Corolla Hybrid

Corolla Touring Sports Hybrid

Camry

bZ4X - vollektrisch und damit ohne Sachbezug

Der vollelektrische Volvo C40 kommt 2023 auf den Markt. © Volvo

VOLVO XC90 Recharge

XC60 Recharge

V90 Recharge

V60 Recharge

S90 Recharge

S60 Recharge

XC40 Recharge

V60

XC40

C40 und XC 40 Recharge: Vollelektrisch und frei von Sachbezug Weitere Informationen zu den Volvo finden Sie hier

VW