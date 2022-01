Peter Thiel: Gegen den Mainstream

Peter Thiel, der gebürtige Deutsche, der schon als Kind in die USA kam und neben der US-Staatsbürgerschaft seit ein paar Jahren auch jene von Neuseeland besitzt, hat zuletzt aber weniger mit seinem wirtschaftlichen, sondern vor allem mit seinem politischen Engagement Schlagzeilen gemacht - und mit dem Engagement eines Politikers: Thiel verpflichtete den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz als "globalen Strategen". Ab Februar soll Kurz, gegen den in Österreich noch ermittelt wird, in diese nicht näher definierte Rolle wechseln.

In der trend. Ausgabe vom 14. Jänner 2022 zeigt Martina Bachler auf, wie der Investor zu Reichtum kam, was ihn als Investor so erfolgreich macht und beschreibt die Investmentwelt des Multi-Milliardärs.