Sebastian Kurz: „Ich war immer korrekt“ [INTERVIEW]

Sebastian Kurz in seinem Wiener Büro, April 2023

Ex-Kanzler Sebastian Kurz spricht im großen trend. Exklusivinterview über Thomas Schmid, die neuen Justizvorwürfe, sein erstes Jahr als Unternehmer, den Krieg in der Ukraine und ein mögliches politisches Comeback.

16 Monate nach dem erzwungenen Abgang von Sebastian Kurz aus der Politik ist der Ex-Kanzler wieder in den Schlagzeilen. Der Anlass diesmal: eine Hausdurchsuchung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft WKStA bei Eva Dichand, Eigentümerin der Tageszeitung „Heute“ in Zusammenhang mit der Inseratenaffäre nach Aussagen des Kronzeugenaspiranten Thomas Schmid. Die Folge: Neue Chats und SMS, weitere Anschuldigungen gegen Sebastian Kurz und sein früheres türkises Team.

trend. Chefredakteur Andreas Weber und "Politik Backstage" Autor Josef Votzi trafen Kurz zum Interview im Wiener Büro seiner SK Management GmbH, mit der er Beratungsdienstleistungen anbietet, etwa die Einschätzung geopolitischer Entwicklungen, die für Investmententscheidungen wichtig sind.

Im Interview nimmt der 36-jährige Ex-Politiker zu den Untersuchungen der WKStA Stellung und spricht außerdem über sein erstes Jahr als Jungunternehmer und sein neues Leben ohne Politik. Nachfolgend finden Sie einige Zitate aus dem Gespräch. Das ganze Interview finden Sie in der trend. Ausgabe vom 7. April 2023.

Sebastian Kurz zu den Untersuchungen der WKStA:

"Die letzten Jahre haben bewiesen, dass hier stetig Vorwürfe erhoben werden, die sich im Endeffekt als falsch herausstellen. Diese enden im Regelfall mit Einstellungen oder Freisprüchen."

"Die Staatsanwaltschaft wertet als Untreue, dass das Finanzministerium den unter Türkis-Blau beschlossenen Familienbonus bewirbt. Gleichzeitig ist es scheinbar legitim, dass das Klimaministerium den Raus-aus-dem-Öl-Bonus bewirbt oder die Stadt Wien den Schnitzel-Gutschein."

"Thomas Schmid versucht, durch Vorwürfe gegen andere den Kronzeugenstatus zu erlangen, um straffrei auszugehen. Und die WKStA greift diese Vorwürfe dankbar auf, da es seit Jahren der Ermittlungen noch immer keine Beweise gegen mein Team und mich gibt, weil wir uns schlicht und ergreifend nichts Strafrechtliches zuschulden kommen lassen haben."

"Thomas Schmid war niemals Teil meiner Strategierunde, er hat niemals für mich gearbeitet. Nachdem es ja Zehntausende SMS von ihm gibt, freue ich mich auf die weiteren Veröffentlichungen. Wenn man die SMS in Summe betrachtet, nicht einige herausgreift und versucht, diese falsch zu interpretieren, dann wird völlig klar, wie er agiert hat: Sein Ziel war sein eigenes Fortkommen."

"Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie bereichert. Ich war in den zehn Jahren meiner Regierungstätigkeit immer korrekt. Die Menschen, die mit mir arbeiten, wissen das und können die in den Medien erhobenen Vorwürfe gut einordnen."

Sebastian Kurz über seine Arbeit für den PayPal- und Palantir- Gründer Peter Thiel:

"Ich bin für Thiel Capital, den Investmentarm von Peter Thiel, tätig. Mein Team und ich unterstützen bei geopolitischen Fragen, die bei Investmententscheidungen relevant sind."

Sebastian Kurz über sein Start-up Unternehmen Dream Security:

"Dream Security ist ein Start-up, das wir mit 20 Millionen Dollar an Investorengeldern vor einem halben Jahr gegründet haben. Es widmet sich dem Schutz kritischer Infrastruktur. Wir sind jetzt mit knapp 50 Mitarbeitern in einer ganz guten Wachstumsgeschwindigkeit unterwegs."

Sebastian Kurz über Wladimir Putin und den Krieg in der Ukraine:

"Es ist richtig, dass die Ukraine unterstützt wird, vor allem auch humanitär. Trotzdem wäre es wichtig, so schnell wie möglich zu Verhandlungen zu kommen und das Blutvergießen zu beenden."

"Ich habe im Lauf der Jahre Putin und viele andere Vertreter Russlands kennengelernt und war oftmals mit ihnen im Austausch. Daher bin ich mir schlicht und ergreifend sicher, dass Niederlage und Kapitulation für Russland keine Option ist. Eine sinnvolle Lösung kann es daher nur am Verhandlungstisch geben."

Sebastian Kurz über ein mögliches politisches Comeback:

"Die Frage stellt sich für mich auch weiterhin nicht."

© trend / Sebastian Reich

Das vollständige Interview mit Sebastian Kurz finden Sie in der trend. PREMIUM Ausgabe vom 7. April 2023.